婦人小萱與男子阿國（均化名）婚後育有2名孩子，小萱指控，家中房貸、生活費用及孩子養育費均由她負擔，阿國動輒以大聲怒罵方式溝通，而阿國2012年退休後情緒反應加劇，經常無故怒斥孩子，導致雙方在2013年分房至今，幾乎無互動，不滿婚姻已生重大破綻，因此憤而依法請求判准離婚。

法院審理，阿國表示，希望小萱能夠回心意轉，他也願意去諮商藉以挽救婚姻。法官考量，雙方已分房多時，且曾簽立離婚協議書，又對家庭費用如何分擔爭論不休，可認2人互信互愛基礎顯然動搖。

2人所生的孩子也證稱，小時候父母就沒有在一起吃飯，在他們國高中時期，父母有鬧離婚，之後父母不會一起在客廳或廚房等公共空間，大約從他們國小、國中時開始分房到現在，父母吵架後就不講話。

他們表示，父母很像住在一起的陌生人，連倒垃圾、吃飯也是各自處理，像是2個不認識的室友，如果父母有講話，會讓他們緊張，是不是要吵架了，但通常是沒有講話，在開庭後爸爸每天回家都會故意關門關很大聲。

法官認，小萱與阿國分房期間，罕見有所溝通，因而導致互動更形困難，已難培養互信互愛的空間，更致使感情淡薄疏離，讓彼此的婚姻關係有名無實，可認雙方婚姻已生破綻，而且已經難以修補。

法官審酌，雙方雖然同住一個屋簷下，但分房多年鮮有互動，婚姻已生破綻而無回復之希望，且就婚姻有難以維持之重大事由，2人均屬可歸責。日前依法宣判，依前開規定及說明，小萱依法請求離婚，為有理由，應予准許。