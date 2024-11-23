今天仍受東北季風影響，不過水氣再減少，桃園以北、東半部為多雲、偶有零星降雨；明、後天（24、25日）東北季風減弱，各地回溫。下周二（26日）鋒面通過及東北季風增強，北台灣氣溫稍降，北部及東半部有短暫雨，下周三（27日）起冷空氣再增強，下周四、五（28、29日）首波冷氣團報到，各地晴朗穩定，低溫下探11度。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今天東北季風影響，大台北東側及東半部有局部短暫雨，背風面晴時多雲；北台灣偏涼，中南部白天微熱、早晚涼。今各地氣溫：北部16至23度、中部18至28度、南部19至30度、東部17至30度。

吳德榮表示，下周一是短暫空檔，各地晴時多雲，白天氣溫回升。下周二鋒面掠過，冷空氣逐漸南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，其他地區多雲時晴；北部轉冷，中南部白天舒適、早晚微冷。

下周三至周五（29日）冷空氣影響，周三苗栗以北、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，周四、五各地晴朗穩定，日夜溫差大；周四、周五清晨及夜間，平地低溫下探11度以下，台北測站也會降到14度左右，將是首波大陸冷氣團。