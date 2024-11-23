中華大學董事會通過，將在退場後捐贈剩餘財產給清大使用，各界最關注的莫過於中華大學學生的學歷問題。中華大學校長劉維琪昨（22）日表示，學生將在原校畢業，把所有學生照顧好後才會停辦退場，代表中華大學學生的畢業證書不會變成清華大學，也有清大學生指出中華大學停招後把校地捐給清華，與其用「合併」，不如用「併吞」較符合狀況。

21日晚間傳出清華大學將與中華大學合併的消息，因兩校分數有差異，讓網友、學生都好奇未來畢業證書到底會怎麼寫。中華大學22日表示，經董事會開會投票通過，將在停辦後將校地、剩餘財產捐給清大提供使用，並希望比照台科大併華夏科大的模式，讓教師持續工作6年。

劉維琪認為，若校方因少子化退場，屆時教師們可能只能領資遣費，主動退場的好處則是可以保障學生、教職員權益，但因清大校內仍有程序進行中，希望對方也能提出具體方案，支持兩校合併。

此外，劉維琪說，中華大學會把現有學生照顧妥當，直到大家畢業後才會進行停辦、捐贈等動作，代表各界關心的學歷部分，中華大學學生無法領到清華大學畢業證書。

清華大學不少學生也在Dcard表示，「併是併吞，不是合併！中華大學停招，校地給清華，不是什麼兩間合併，也不用扯什麼竹教大」、「中華學生不會拿到清大畢業證書，兩校是分開的」、「看起來就是中華大學董事為了止血停損，把校地捐給清大保障教職員幾年的工作，少子化太嚴重的關係吧」。