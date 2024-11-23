勞動部長何佩珊因公務員輕生案請辭，行政院昨（22日）深夜證實，將由不分區立委洪申翰接任部長，立委遺缺按排序將由民進黨政策會執行長王義川遞補。最新人事出爐後引發各界議論，桃園市議員、國政基金會副執行長凌濤發文指出，之前多家媒體傳民進黨桃園面臨無以為繼的窘境，王義川將空降參選2026，因此他推測，有了立法院舞台，曝光將大為增加，其參選2026桃園市長的機率同步上升。

凌濤深夜發文談到，王義川任立委是「項莊舞劍」，高機率出戰桃園，其實從國會改革後的宣講活動，王特別跑來桃園受深綠選民歡迎，就可見端倪，隨著遞補不分區，有立法院舞台，曝光將大為增加，參選2026桃園的機率同步上升。

談到新的勞動部長洪申翰，凌濤則評論，「『馬後炮』洪申翰僅是許銘春2.0」，霸凌事件稱早知鬼故事，身為執政黨不分區卻不處理，反而是直到地方議員爆料才掀起風暴，可見連擔任立委都無能，如今還能高升勞動部長，綠營還有臉推坑民眾黨立委黃國昌，這些操作都是嘆為觀止，且他憂心恐怕許多真相將石沈大海。

「洪申翰真的關心勞工苦難嗎？」凌濤也提出質疑，本周所揭露的海科館追殺吹哨者事件，至今教育部長都含糊其詞，不願意正面對此事道歉，洪對公務員霸凌事件頻喊心痛，似乎亦無道德勇氣問責，如何讓人相信當了勞動部長就會不一樣？

最後，凌濤直言，霸凌事件是民進黨執政結構問題，必須強硬檢驗，洪申翰身為英系立委敢檢討小英團隊許銘春？還是成為「許銘春2.0」，繼續遮掩霸凌事件，全國都在看；而王義川善於炒作聲量，受到深綠選民熱愛，桃園也將嚴陣以待。

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