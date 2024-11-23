香港男星吳彥祖當年出道因俊俏的外型，讓他曾與金城武、古天樂、陳冠希齊名為香港四大美男。結婚後的他，將事業重心轉至好萊塢，有時則會到大陸出席活動；不過近期他卻頻頻因發福、老態遭到批評。如今他為大陸雜誌拍攝畫報，當中帥氣有型的模樣，讓他被網友讚爆「顏值回春」。

照片中，吳彥祖身穿深咖啡色西裝套裝，外披同色大衣外套，帥氣地坐在小船上，梳著旁分髮型的他，手拿懷錶，望向遠方以側臉入鏡，明顯的臉部輪廓及下顎線，直接打臉先前發福的負評。

吳彥祖為大陸雜誌拍攝畫報，帥氣模樣被讚爆。（圖／翻攝自吳彥祖微博）

接著，他脫下外套僅穿著白襯衫、將袖子挽起，手臂上的青筋清晰可見，男人味十足。此外，更值得注意的是，其中一張他更直接脫到只剩背心，讓他精壯的身材一覽無遺，整體復古優雅的風格，讓他渾身散發成熟男人的魅力。對此，他透過微博分享拍攝時的心情，表示這次拍攝相當有趣，「因為我以前喜歡搭乘香港的天星小輪。在建造隧道之前，它曾經是往返香港和九龍的唯一方式。天星小輪是逝去時代的最後遺跡之一」。

吳彥祖展現十足成熟男人的魅力。（圖／翻攝自吳彥祖微博）

照片曝光後，許多網友見狀都紛紛大讚「歲月這把刀就沒刀過阿祖，依舊是帥的」、「阿祖的顏值還是這麼抗打」、「真的太帥了男神」、「成熟帥哥的殺傷力還是驚得小的們五體投地」、「不開玩笑，在阿祖的顏值巔峰時期，連我都要避其鋒芒」。