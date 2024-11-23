勞動部長何佩珊因勞發署職場霸凌案請辭獲准，行政院敲定由民進黨不分區立委洪申翰出任勞動部長，民進黨政策會執行長王義川遞補立委。網友把焦點紛紛指向洪申翰，並表示「換一個說早就知道的，但卻什麼也沒幹」、「聽到很多鬼故事毫無作為的要接部長，太神啦」。

媒體人黃揚明22日在臉書粉專貼文表示，憨川大兵終於要進立法院啦！不過，也有很多網友紛紛聚焦洪申翰將出任勞動部長。

網友回應表示，「一個無視勞動部北分署人員被霸凌的接任勞動部長，一個無視邏輯還會監視人民網路足跡的去當立委，民進黨果然是做錯事情越多，你位置越高」、「真的是沒人才了」、「簡直傻眼，這國家要完蛋」、「笑死，要進立院耍寶了」、「那要幫憨川準備沒有椅背的椅子嗎？」、「我想看黃國昌質詢電爆他」。

也有網友認為，「洪申翰不是說自己很早知道公務員的事，但反映勞動部也無效」、「這到底是什麼鬼故事」、「聽到很多鬼故事毫無作為的要接部長，太神啦」、「換一個說早就知道的，但卻什麼也沒幹」、「啊？聽過鬼故事，通報後就放生的人？」

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。