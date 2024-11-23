勞動部公務員遭霸凌輕生案持續延燒，行政院多個部會傳出有職場霸凌事件，朝野立委也要求徹查。政治工作者周軒直言，「最沒資格說反霸凌的，其實是立法院」，自己在立法院工作，每次聽到立委說什麼時候之前給資料，就會聽到各部會公務員的悲鳴，尤其預算會期幾千個案子都要一案一案寫建議處理方式，還有立委把部會機關找去辦公室，結果是讓助理飆罵國會聯絡人10分鐘，用這種近乎羞辱的方式對待公務員就是霸凌。

周軒日前在臉書發文，立法院委員會、院會天天開會，做出來的決議不勝枚舉，10次有11次都是要求行政部門交資料，有的還限時，早上要資料，下午就要送到委員辦公室，如果遲交的，隔天委員再把這件事情拿出來開記者會，還是質詢的時候直接電部長、次長，一樣還是要交資料。部長、次長不可能自己準備這些資料的，委員要的資料，都是層層分下去的基層公務員在寫。

周軒坦言，在立法院那麼久，各部會都有些朋友，「每次只要立法委員說什麼時候前給我資料，就會聽到他們的悲鳴，因為又不知道什麼時候可以下班了」，如果遇到預算會期，那更是重災區的重災區，像這幾年國民黨跟民眾黨提案加一加動輒上千案，還有很多都是案由一樣預算科目改一改，基層公務員們還是得一案一案看，一案一案寫建議處理方式，幾乎忙到沒日沒夜。

周軒直言，「只要委員的要求，部會做不出來，部長被電，回去處長、司長就要被電，接著科長、專委被電，再來專員、科員通通被電，按照現在的標準，這些過程可能通通踩到霸凌紅線」，但按照現行憲政體制，這些還算是立法對行政合理的監督範圍。

周軒也爆料，「曾經有委員辦公室請部會機關來，美其名是溝通，結果是助理對國會聯絡人飆罵十分鐘，不准他們坐下，搞到整棟研究大樓都知道，據說那位可憐的國會聯絡人後來還去檢查心臟」，說要監督行政單位有沒有好好做事，沒有人有意見，但是委員本人不出面也就算了，叫自己的助理用這種近乎羞辱的方式對待公務員，這到底是監督還是耍官威？知道這件事情的人其實一直都在討論，但現在能確切的形容：這就是徹頭徹尾的「霸凌」。立法院自己先以身作則，再來談談怎麼教其他人「反霸凌」吧。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。