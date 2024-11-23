全球供應鏈重組和AI技術的快速發展，不僅為台灣產業注入新活力，它也大大刺激了商用不動產市場的需求模式。隨著科技產業進駐，科學園區、廠房與商辦市場的熱度持續攀升，台北市辦公室空置率更屢創新低，租金漲幅驚人，促使許多企業開始選擇以購代租，不僅節省長期租金支出，也提升資產價值。

《房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察近一年內（2023/11/22~2024/11/20）討論「AI對商辦市場的影響」，不少網友關注「購置、進駐、自用、廠房、科學園區、強勁、帶動」等熱門關鍵字：「商辦一堆都是外商科技業工程單位在租」、「感覺未來商辦需求多」、「廠辦漲很多啊，高雄很多工業地飆很兇耶」，顯見AI相關產業對商辦需求的增長已成明顯趨勢。

第三季交易額飆升 科學園區憑兩點成最大贏家

信義全球資產公司日前發布商用不動產市場調查，2024年第三季上市櫃法人購置商用不動產交易額達674億元，較去年同期成長329％，也刷新近八季以來新高紀錄。其中工業不動產受惠於人工智慧、高效能運算等需求增加，帶動廠房、工業土地交易熱度持續攀升，成交金額達545億元，占據本季81%的交易量。

總經理林三智分析，今年商用不動產交易題材豐沛，產業成長帶動新建擴廠需求，包括台積電、美光、先進光、安勤等科技大廠都積極出手布局廠房、廠辦，光是科技業買盤就囊括第三季52%的交易量，顯見購置動能相當強勁，且進一步觀察，這些自用型買方的交易火力都是集中在科學園區內的既有廠房。

林三智進一步指出，科學園區不僅具備產業聚集效應，還因完善的水電供應與廢棄物處理系統成為廠商設廠的首選。此外，相較於耗時的新建廠房，購置既有廠房能更快完成產線佈建，有效縮短生產週期，搶占市場先機，創造營運效益。

AI引爆房市新契機！專家看好商辦市場發展潛力

遠雄建設對此同樣持樂觀態度，協理許鴻璋表示未來的開發重心將逐步轉向北部的商辦與廠辦市場。儘管接下來幾年內台北將陸續有商用不動產完工，但目前AI產業仍蓬勃發展，遠雄手上的北士科「遠雄商舟」案尚未完工便已售出八成，未來商辦、廠辦市場可期。

信義全球資產公司總經理林三智也指出，央行持續的打炒房政策在抑制短期投資客的炒作行為上已見成效，市場逐漸朝穩定健康方向發展。投資客減少後，自用型買方有更多機會挑選適合物件，尤其是年底前企業若有購置需求，應積極進場把握案源，以留出足夠時間完成申貸流程。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年11月22日至2024年11月20日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『AI對商辦市場的影響』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。