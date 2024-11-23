有消息指出，美國準總統川普準備提名長期從事對沖基金投資，並曾在耶魯大學任教多年的班森特（Scott Bessent）為財政部長。

川普22日在聲明中指出，他將提名班森特為下一任財政部長，「班森特被認為是全球頂尖的國際投資者，以及地緣政治和經濟戰略家之一，他一直是『美國優先』的堅定支持者，在我們偉大國家即將迎來250週年之際，他將幫助我迎接美國的新黃金時代。」

綜合外電報導，現年62歲的班森特曾在競選期間提供川普經濟政策建議，他是對沖基金Key Square Capital Management的創辦人。之前他曾擔任索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）的首席投資官。

由於川普打算透過關稅重塑全球貿易，華爾街正密切關注他將選擇誰擔任這職位。自川普當選後，美元大幅上漲，達到一年來的新高。班森特（Bessent）10日於《華爾街日報》撰寫的專欄文章中說，這次漲勢代表「全世界對美國國際領導地位及美元作為全球儲備貨幣的信任與支持」。他指出，金融市場類似的漲勢顯示，投資者「預期川普的政策將促進非通膨性的經濟增長，從而推動私人投資」。

班森特一直支持減稅、限制政府開支，並放寬監管等經濟政策。長期以來，這些政策構成了共和黨核心綱領的一部分，此外，他也支持川普在貿易談判中使用關稅的策略。同時，他也希望，能「解決美國債務負擔」問題，他將債務問題歸因於「過去四年政府的不負責任支出」。