打造未來競爭力的綠色通行證

在全球暖化、資源短缺，還有社會責任的多重考量下，企業的存亡早就不是比產品或價格，而是比永續經營！這可不是單純的「做好事」，而是給品牌插上翅膀，讓它飛得更高：不但能吸引ESG投資、提升品牌光環，還能偷偷幫你省下不少成本！

更厲害的是，永續經營其實是企業的「未來風險偵測器」，提早看見危機，還能發掘新商機！這不只是拯救地球，還能救你的荷包，更能讓企業在競爭激烈的市場裡穩穩站上綠色C位。既然能讓環境和利潤雙贏。

今天《網路溫度計DailyView》根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系，「永續溫度計」公布市值前30大上市櫃公司口碑排行榜，以網路聲量為主要排名指標，好評影響力為參考指標，有哪些公司榮登永續聲量前五名呢？

上市No.1 台積電

「護國神山」台積電多年來深耕ESG五大方向，包括綠色製造、打造多元包容職場、建立責任供應鏈、培育人才、關懷弱勢，提升全員參與感與永續素質。台積電運動會2024年持續響應綠色永續理念，以踩動腳踏車產生綠能之形式進行徑賽鳴槍儀式，使用綠電及氫燃料電池供應會場所需電力，加上採用可回收材質布置會場，並以電動巴士當作接駁車降低碳排放，鼓勵員工搭乘大眾交通工具或共乘車輛，提倡綠色交通、永續理念。

在上市公司市值前30名永續聲量排行榜中，台積電榮獲冠軍，其中聲量高點出現在11月11日，台積電南京園區坐落在茂密的植被中，以「森林中的工廠」為主題，結合自然與未來、永續與人性化的工作環境，從54國的參賽作品中脫穎而出，榮獲LOOP國際設計獎優勝。有網友表示，「為什麼在台灣不建那麼漂亮的」、「國外都比較漂亮」。

上市No.2 統一超

統一超落實「地球永續、你我日常」概念，聚焦「減塑、減碳、惜食與永續採購」四大專案，讓消費者可以透過超過6,800家的7-ELEVEN門市，以更簡易、便利的方式實踐永續生活與綠色消費。此外，統一超為強化內部永續經營，分別與中國信託等4間銀行簽署永續指數連結貸款（SLL）， 合作銀行依據統一超永續績效，包括溫室氣體排放、用電密集度及綠色採購等永續指標，若達到約定的表現條件，銀行將主動調降貸款利率，透過實質的優惠激勵，與統一超共同引領產業邁向永續發展。

在上市公司市值前30名永續聲量排行榜中，統一超獲得第二名，其中聲量高點出現在10月26、27日，這兩天統一超參與自綠生活節永續倡議行動，以「日常碳」為主題，展示許多低碳商品，包含低碳水、低碳排飲食，帶大家吃得健康也能輕鬆愛護地球。有網友表示，「這活動非常棒，非常有意義，大家一起來參加」、「來參加活動」。

上市No.3 中華電信

中華電信以「領航智慧生活、促進永續發展」為願景，投入五大永續重點領域，落實淨零排放、節能減碳、廢物、水資源管理等行動方案，同時透過永續供應鏈的稽核與評鑑，要求並予鼓勵供應商攜手共構低碳價值網絡。中華電信以2050年達成「淨零排放」為目標，制定《中華電信永續環境節能政策》作為環境永續行動之最高指導原則，積極推動各項環境永續行動，包含2024年較2020年二氧化碳減量10.1%，以及2027年起全面採購電動車等目標。

在上市公司市值前30名永續聲量排行榜中，中華電信獲得第三名，其中聲量高點出現在10月26日，羽球天后戴資穎以中華電信「永續發展大使」的身分，參與ESG專案啟動儀式。中華電信2022年開始與戴資穎、林業及自然保育署推動「造林計劃」，至今已種下超過4萬棵樹，今年再加碼參與ESG專案，展開為期4年的「竹林撫育計畫」。有網友表示，「讚讚！小戴的精神持續影響下去，永續」、「最愛小戴」。

上市No.4 台灣大哥大

台灣大哥大推動永續發展，積極響應國際倡議，2016年起加入全球永續賦能倡議組織GeSI，以「數位培力 科技共融」為核心，攜手供應商以創新模式發綠電，推動「種福電」計畫，為公益團體募款建置太陽能光電系統，讓公益團體獲得穩定售電收益長達 20 年，至今已幫助7家公益團體，預估20年累積收益達8,315萬元、產生1,290萬度綠電、減碳超過6,768公噸。

在上市公司市值前30名永續聲量排行榜中，台灣大哥大獲得第四名，其中聲量高點出現在11月12日，台灣大哥大總經理林之晨臉書盤點任職5年來的永續作為，包括關閉 3G 網路和整併數千個重複佈建的基地台，每年減碳 10.2 萬噸，並透過電子化低碳營運門市，一年減少標籤列印用紙逾 12 萬張等案例。有網友表示，「會不會太優秀了」、「戰功彪炳」。

上市No.5 日月光投控

日月光在全球半導體產業中提出了「擁抱綠能，守護地球的未來」的理念，積極推動使用綠電和低碳能源，創建一個強韌的綠色循環價值鏈，以展現對地球永續發展的堅定決心。日月光利用工業4.0技術及人工智慧來提升生產效率，不僅提高了製造過程的智能化程度，還能透過AI的精細化管理高效利用能源、水資源及廢棄物，幫助公司實現淨零排放的環保目標。

在上市公司市值前30名永續聲量排行榜中，日月光獲得第五名，其中聲量高點出現在10月28日，多間媒體報導日月光舉辦2024永續創新競賽，聚焦綠創低碳、循環經濟兩大主題，以最高100萬獎金，支持永續環境新創公司激發創新技術。有網友表示，「日月光太棒了」、「讚的」。

上櫃No.1 全家

全家以「便利永續．你也+1」為ESG核心精神，透過「職場友善共融、環境永續教育」兩大策略雙軸並進，自2020年起打造友善共融的「跨世代DEI便利商店」，透過中高齡輔具導入、彈性職務設計、高年級職場體驗營、壯世代訓練專班4大行動，促進樂齡就業及人才永續。此外，全家推動各項永續循環服務，包含循環回收機以及循環杯免費借用服務等，並於2023年推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，全家會員購買友善食光商品可共同累積積分，滿200萬積分全家就會種下1千棵樹。消費者購買友善食光商品，不僅能減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。

在上櫃公司市值前30名永續聲量排行榜中，全家獲得第一名，其中聲量高點出現在10月28日，永續美妝品牌歐萊德與全家聯手推出永續美妝，運用Let's Cafe豆渣、牛奶空瓶等為循環再生原料，聯名開發5款洗沐產品，永續循環包裝更奪得法國巴黎全球永續美妝大獎金獎。有網友表示，「好像很好用欸！而且包裝看起來就很環保」、「永續概念太讚了」。

上櫃No.2 頎邦科技

頎邦科技為半導體封裝與測試服務供應商，以「創造一個兼具成就感與幸福感的生命共同體」為使命，希望為利害關係人創造更高的價值與福祉。官網指出，為達成公司永續經營同時促進人類社會的發展，頎邦科技積極應對氣候變遷，減少溫室氣體排放；促進循環經濟發展，持續推動資源再利用；注重水資源管理、廢棄物管理、空氣污染物管理，採行適當的污染防治措施。

頎邦科技近期卻因不永續行為引發爭議，儘管在上櫃公司市值前30名永續聲量排行榜中排名第二，但其負面聲量卻成為焦點。聲量高峰出現在11月11日，原因是其環安人員涉嫌假造空汙數據，透過數據模擬功能或手動調整數值至合法範圍，被檢警及環保單位聯手查獲。經調查後，檢方起訴了3名環安人員。

這起事件重創頎邦科技的永續形象，使其在排行榜前十名中好評影響力排名墊底。有網友批評：「公司指使員工造假，不能只辦小員工了事」、「每次看到敢在科學園區慢跑的，都是不怕肺癌的超級勇者。」

上櫃No.3 元太

元太母公司是造紙起家的永豐餘集團，以耐用、低能耗、低碳排、低光害的電子紙模組，協助全球知名品牌與企業以綠色營運實踐永續、共創綠色新未來。其永續發展願景為「創新思維及團隊合作，落實在地深耕與社會關懷，創造全球化的友善產品及多元永續價值」，持續打造創新的低碳永續產品，並投注低碳節能的營運及生產。

元太在上櫃公司市值前30名永續聲量排行榜中，獲得第三名，其中聲量高點出現在10月17日，元太宣布將助力全台美廉社門市導入電子紙貨架標籤，打造出高效穩定的電子紙標籤解決方案ELSA，此方案具備超長傳輸距離的特性，能夠確保數據傳輸的穩定性與精準度，不僅減碳亦節省人力。有網友表示，「電子紙貨架標籤可望降低價格不符的客訴」。

上櫃No.4 世界先進

世界先進由台積電創辦人張忠謀創立，是一家台灣專業晶圓代工公司，與台積電一樣在永續經營方面有不錯的表現。世界先進將ESG精神融入日常營運，追求極大化能源與資源使用效率。為因應國際趨勢，世界先進修訂《永續發展實務守則》作為執行ESG業務方針，更實踐 2050年淨零排放目標承諾，和台大合作推動「應用資源循環概念於土壤碳匯提升」研究計畫，為全台首家運用資源循環概念投入研析土壤碳匯技術的半導體企業。

世界先進在上櫃公司市值前30名永續聲量排行榜中，獲得第四名，其中聲量高點出現在11月2日，世界先進家庭日邀請到哇哈哈劇團，出演海洋環保劇傳達環保概念，有網友表示，「讚喔」、「努力讓海龜有個乾淨的家」。

上櫃No.5 中美晶

中美晶專注在太陽能領域，營業範圍從太陽能電池、模組、延伸至光電案場並從事維運管理，成為國內垂直整合最完整的公司之一。旗下子公司續興致力於提供全方位的綠色服務，包括規劃開發多元再生能源、整合買賣雙方需求，建立完整的綠電採購方案，是企業實踐永續策略的最佳夥伴。

中美晶在上櫃公司市值前30名永續聲量排行榜中，獲得第五名，其中聲量高點出現在11月6日，華邦電與中美晶旗下續興簽署再生能源購售電30 年契約，由續興轉供離岸風電及太陽光電予華邦，共約 48 億度的綠電。此合作案更成為全台灣首宗由售電業販售離岸風電予國內企業的代表性交易。有網友表示，「成本提高很多」、「買綠能電源倒是還好！慘的是，賴總統要嚴抓綠電貪污了」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年10月14日至2024年11月13日，為期1個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1,500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，使用斷字切詞（Word Segmentation）、語意分析（Semantic Analysis）、即時情緒分析（Real-Time Sentiment Analysis）等技術，汲取網路上相關討論文章，將文章分為正面、負面、中立三種情緒，計算網路聲量。其中「好評影響力」的分數是綜合聲量與好感度數據加權計算，使其能同時反映「好評」與「聲量影響力」複數概念。

本次調查榜單是以2024年10月30日臺灣證券交易所網站、證券櫃檯買賣中心網站所公布的市值排行前30名，作為此次分析的公司名單。本調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。