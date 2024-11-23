席捲全球的日韓流！

韓國流行文化K-pop近幾年在全球的音樂市場上佔有相當重要的位置，通過偶像團體不斷的推陳出新，再結合社交媒體的推廣，讓K-pop文化一夕間之間席捲全球，引起各國粉絲的追星熱潮，不僅成為年輕人追逐的流行指標，在商業上也取得驚人的收益。另一方面，歷史更為久遠的日本流行音樂J-pop自1980年代發展至今，也被稱為流行文化的開創始祖，更開啟了偶像的戰國時代，像是傑尼斯系、48系現今在業界始終保持著流行霸主的盛況。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，為各位迷妹、迷弟們盤點了2024年最受歡迎的十組日韓團，快跟著我們的腳步透過每日更新「日韓團」口碑聲量排行榜，認識這些獨一無二的團體吧！

NO.10 LE SSERAFIM

LE SSERAFIM為6位成員所組成的韓國女團，團名蘊含著不被世人的目光所動搖、無畏地前進的自信心和強烈的意志。一出道就以〈FEARLESS〉獲得多個音樂節目的冠軍，接著憑藉〈ANTIFRAGILE〉一曲空降美國告示牌排行榜，創下韓國女團史上在該榜單首次亮相的最高排名，更締造了韓國樂壇歷代女團最短時間入榜紀錄。在出道短短幾年便晉升天團等級的巨星，不僅擁有了巨量的死忠粉絲，歌曲的傳唱度也火遍全球。

但是！聲勢如此浩大的他們，今年聲量的最高點卻是一場「車禍現場」，單日聲量飆升至4,591筆，4月16日當天LE SSERAFIM受邀登上許多音樂人夢寐以求的科切拉舞台時，展現了令人失望的表演而引起討論，全程40分鐘的開全麥演唱不斷出現走音失誤，被毒舌的網友直轟「她們讓世界看到了『K-音癡』」、「用喊麥掩飾唱不好的地方」、「這裡是牛棚嗎？」、「利用了防彈的光環讓所有人出道只能是暫時的」。

NO.9 MyGO!!!!!

MyGO!!!!!為BanG Dream!企劃於2022年所推出的日本女子搖滾樂隊，由5名聲優所組成，包含主唱羊宮妃那、吉他手立石凜、主音吉他手青木陽菜、貝斯手小日向美香和鼓手林鼓子，分別飾演動畫故事中的高松燈、千早愛音、要樂奈、長崎爽世和椎名立希五個角色。

樂隊以「同步『現實』和『虛擬』的樂隊」為核心概念，團名與日文的「迷子（意為迷路的孩子）」發音相同，歌曲風格以旋律硬核為主、朋克搖滾為輔，氛圍較為壓抑，常在歌詞中描繪迷失、無助，但努力去做出改變的情緒。樂隊推出至今已舉辦7次演唱會，被稱為是超越樂隊番的樂隊，可說是近年來描寫「青春」與「友情」這個主題最有深度、最直擊人心的二次元作品。

註：樂隊番是一種日本的動畫類型，主要是以音樂活動和樂團的運作為主要特色。

NO.8 ILLIT

由韓國娛樂公司HYBE透過生存節目《R U Next?》選出的組合ILLIT，由3位韓籍成員YUNAH、MINJU、WONHEE，兩位日籍成員MOKA、IROHA所組成，以夢幻的少女風格為核心概念，出道曲〈Magnetic〉在一發行後就攻佔了所有音樂排行榜，也成為了第一首也是唯一一首登上告示牌熱門100排行榜的韓流音樂歌手的出道歌曲，超洗腦的副歌旋律配上獨特的手指舞，在全球掀起了challenge風潮。

今年討論度最高的原因為「抄襲與注水事件」，4月22日ILLIT單日聲量飆至4,300筆，事件起因為ADOR公司公開指責HYBE公司以複製旗下女團NewJeans的方式推出新女團ILLIT，聲明中表示HYBE一切的複製行為侵害著ADOR與NewJeans的文化成果，希望HYBE能夠正視錯誤。另外，ILLIT也在發行出道曲不久後，被懷疑音源成績遭到嚴重的注水問題，透過音源不正常的走勢，引發業界廣泛的質疑與討論，這組團體雖然出道不久，卻保持著高熱度的「黑紅」。

NO.7 (G)I-DLE

有概念女王之稱的(G)I-DLE每每推出新專輯都能打破既定印象，近年多以「女性主義」為主題展現出特別的概念，團體於2023年發行的〈Queencard〉不僅讓(G)I-DLE在台灣打開知名度，更掀起「阿嬤饋咖」的惡搞風潮，今年則透過強烈風格的〈Super Lady〉橫掃韓國音源榜，MV中全員分別化身不同女性角色霸氣表達自我認同，獻給全世界所有美麗又自信的超凡女性們。

此團今年每個月的聲量皆保持在5千筆以上，聲量的最高點為8月10日，官方公布(G)I-DLE於台北小巨蛋舉辦的兩場演唱會皆全數售罄，演唱會當天成員們更帶來〈如果可以〉的翻唱舞台，引起網友的高度討論，可看出「孩子們」深受台灣粉絲們的喜愛。

NO.6 TWICE

JYP娛樂旗下的一組韓國女團，TWICE團名寓意為「讓大眾透過耳朵一次，再由眼睛一次，獲得雙重的感動」的深層涵義，9位成員不僅長相甜美也相當有實力，出道已有9年的她們至今仍是一線的頂級女團，不僅在韓國銷售超過1100萬張專輯，位居韓國女子團體第一，也是擁有最多MV觀看次數破一億的女子團體紀錄保持者，被韓國文化振興院列為第三代K-pop女團的代表，對韓國流行文化擁有重大的貢獻。

今年聲量最高點為隊長朴志效的一支反串影片，4月30日單日聲量衝至7,740筆，志效為宣傳新節目而發布一則短片，影片中她身穿黑色衣服站在一片灰牆前面，表情嚴肅地說著宣傳詞，疑似在模仿2016年周子瑜因國籍問題而道歉的影片畫面，這則預告片在發布後便迅速被粉絲圍剿，相當不諒解身為隊長的她為何如此「公然霸凌團員」，網友們紛紛抨擊，「明明知道團員的傷痛，看到這份企劃案時，怎麼還拍的下去？實在沒辦法原諒，雖然經紀公司問題很大」、「不珍惜子瑜的話，請你們還給我們子瑜吧」。

NO.5 IVE

在競爭激烈的五代女團中，由STARSHIP娛樂公司推出的大勢女團IVE從中脫穎而出，團名「IVE」具有「I HAVE」的意思，寓意將所擁有的東西全部展現出來，以完成體組合向大眾展現「擁有的東西」（I HAVE）。該團體以動聽和朗朗上口的歌曲而聞名，不僅一出道就獲得多項新人獎，更創下紀錄成為最快獲得音樂節目的冠軍，其中被稱為「天生偶像」的張員瑛為話題度極高的成員，一舉一動都能成為韓國Z世代的指標，影響力及熱度堪稱韓國頂流，另外一位成員安兪真也憑藉在熱播韓綜《Biong Biong地球娛樂室》中自然不做作的形象深受大眾喜愛。

今年IVE的相關聲量集中於8月1日，當日共計2,405筆，成員張員瑛翻跳了美國歌手莎賓娜的爆紅歌曲〈Espresso〉舞蹈挑戰，嫵媚的神情做著簡單的倒咖啡手勢舞蹈，讓該曲迅速火遍全網，偶像與粉絲們都紛紛跟著跳起。

NO.4 BLACKPINK

揚名全球的女團BLACKPINK是由Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa四位風格迥然的成員所組成，以「girl crush」為核心概念，2016年出道後便直接拿下告示牌世界榜單的冠軍，接著憑藉多首熱曲在全世界走紅，發布的MV更創下5項金氏世界紀錄，被大眾媒體視為「世界最知名的女團」，在國際上擁有著領導流行文化的強大號召力。

BLACKPINK今年各自離開原東家YG後，便積極成立個人品牌轉戰歐美市場，三位成員接連推出的solo曲不僅迅速霸佔各大榜單，睽違已久的個人舞台也引起極大的話題，近日由ROSÉ與火星人布魯諾合作的的新曲〈APT.〉更是火遍大街小巷，〈APT.〉 當周累計約6,302筆聲量，10月18MV發布當日迅速飆升至2,030筆，瞬間洗版了各大社群平台；10月19日則來到聲量的最高峰，共2,371筆，可愛易上手的舞蹈challenge引起全網的跟風，幾乎所有人一聽到「阿帕特、阿帕特」就能跳出特定的手勢舞，可見BLACKPINK的四位成員仍然穩坐著韓團頂流的位置！

NO.3 BTS 防彈少年團

被稱為打開歐美韓流大門的BTS是一組成立於2010的韓國男團，由7位韓國成員所組成，團名涵義為「阻擋像子彈一樣的批評與時代偏見的音樂團體」，雖然是從小公司出身，卻在2017年成功進軍全球性的音樂市場，帶領韓流進入美國，讓全世界掀起一股現象級的熱潮，世界巡迴演唱會場場售罄，《時代》雜誌評為年度最具影響力的百大人物之一，韓國中央銀行更表示防彈少年團所帶來的「連鎖效應」增加了韓國的觀光收入，每年為韓國經濟增加約50億美元，據統計，平均每年有80萬名外國人為了該團而造訪韓國，可說是將韓流推廣至歐美市場的最大功臣，雖然成員們在陸續入伍後迎來軍白期，但該團體的頂級地位依舊無法動搖。

不過今年BTS討論度最高的事件為其中一位成員的酒駕事件，成員SUGA酒駕電動滑板車遭到警方罰款並吊銷駕照，當時該事件震驚全網，不只讓眾多粉絲相當失望，也對團體的名聲造成極大的打擊。

NO.2 NewJeans

由前SM王牌製作人閔熙珍所操刀的韓國女團NewJeans，團名寓意像「新牛仔褲」一樣怎麼穿都不會膩，發行過多首神曲〈Hype Boy〉、〈Attention〉、〈Super Shy〉，不僅霸佔所有音源排行榜，知名度更是紅遍全球，《洛杉磯時報》評價2023年的〈OMG〉是「千禧年時代的流行R&B」。隊內的5位成員不僅青春甜美，舞台實力也都相當在線，但能夠備受喜愛的主要原因在於，團體的核心概念和包裝非常獨特鮮明，營造出「青春疼痛文學」般浪漫又復古的氛圍，讓粉絲們跟著成員一同體會成長的美麗與痛苦。

人氣正如日中天的她們卻捲入了職場霸凌事件，今年於9月11日無預警瞞著公司開直播，過程中爆料遭HYBE經紀人排擠、洩漏個資，單日聲量累積7,015筆，在網路上掀起一陣譁然，粉絲們對於五人的未來相當擔憂，NewJeans恐怕將失去團名並再也無法演唱自身歌曲。

NO.1 aespa

有人間AI女團之稱的aespa是SM娛樂所推出的女團，由Karina、Winter、Giselle、Ningning 4位長相精緻猶如AI的成員所組成，團體設定也同時擁有四名AI成員(æ)存在於元宇宙，團名aespa是由寓意「化身」（Avatar）及「經歷」（Experience）的首寫字母組成。

aespa獨特的暗黑美學風格在MZ世代中帶起Y3K潮流，每支MV都大玩各種電玩、科技、未來感的元素，整體視覺充分展現了虛實的魔幻世界，發行過的〈Drama〉、〈Next Level〉、〈Supernova〉等歌曲傳唱度都極高，並擁有三支破億觀看的MV，被《時代雜誌》評為「新一代領袖」，為首組入選的韓國音樂女子團體，可說是五代女團中聲勢最高漲的團體之一，網友們紛紛讚嘆道「Karina真的美的的像是AI生成的」、「她們的歌一開始聽很怪，但越聽越上癮」、「2024年的年度藝人應該是她們吧」、「沒有aespa帶不火的歌」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2024年11月13日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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