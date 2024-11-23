女子小萱與丈夫阿國（均化名）同為執業醫師，不料，小萱卻發現，阿國行徑詭異，追問後阿國坦承與醫美診所女員工歡歡（化名）偷腥，不僅多次出國遊玩，甚至拍攝婚紗照及影片，而歡歡懷的也是他的種，後來還產下私生子，由阿國辦理認領，歡歡也仍在診所任職。不滿歡歡所為，小萱憤而提告求償300萬元。

法院審理，歡歡辯稱，阿國是診所院長兼主治醫師，她本身有社群經營長才，在診所擔任保養師暨媒體經營主管，經營診所官方帳號，也以自己名義經營與診所業務相關的社群平台，分享自身經驗，招攬網路客群，她與阿國並未逾越一般男女交友分際。

歡歡指稱，小萱提出的照片、影像，並無法得知是何時、何地拍攝，她否認所謂的證據真實性。另外，婚紗照片也僅是診所拍攝醫美業務宣傳的形象照，她與阿國僅有背對背共同拍攝，其餘皆為她個人的獨照，與一般情侶、夫妻婚紗照大相逕庭。

而且，已婚男女並未違反婚姻契約的誠實義務，仍然享有各自獨立社交之自由權利，小萱既然並未舉證，因此，她不需要負擔損害賠償責任。

法官檢視入出境資料顯示，歡歡與阿國確實共同出國旅遊，並且也是共同返國，共有3次，而且歡歡與有阿國確實發生合意性交行為，也因此生下一名兒子，並由阿國辦理認領，顯然已逾越一般友人之正當交往分際。

法官審酌，歡歡明知阿國是有配偶之人，竟仍然與他交往，並共同生育1子，侵害小萱基於配偶關係之身分法益，破壞小萱婚姻共同生活之圓滿、安全及幸福，情節自屬重大，小萱所受精神痛苦之程度非輕。日前依法宣判，小萱請求歡歡賠償精神慰撫金，以100萬元為適當，逾此範圍之請求，尚屬過高，不應准許。