勞動部公務員遭霸凌輕生案持續延燒，引發社會重視職場霸凌，北分署長謝宜容昨（22日）透過影片向輕生的同仁、死者家屬、北分署及社會大眾鞠躬，致上十二萬分抱歉，再度引發討論。民眾黨立委陳昭姿接受本網節目《政新鮮》專訪時表示，很無感，非常驚訝看到行政院長卓榮泰因此事90度鞠躬道歉，後來連賴總統也2度道歉，因此她也合理懷疑這次大概也是政治力操作。

陳昭姿在專訪中談到，看到的是謝宜容的神隱、律師函，一看就知道在保護自己，重點沒在悲劇事件的當事人，或輿情激憤，這也顯示出她的態度跟立場，至於哭著道歉，大家也無感，沒辦法排除長期霸凌的行為，推測是有所謂的政治力的一個靠山，大概是比較有恃無恐的人。

陳昭姿坦言，非常驚訝看到卓榮泰因此事90度鞠躬道歉，後來連賴總統也2度道歉，但是謝宜容遲遲不出面，還讓律師寫那麼多聲明，真的看不下去；因此她也合理懷疑這次大概也是政治力操作、政治表演，因為此事延燒會影響執政黨支持率。

不只如此，陳昭姿也透露，這幾天辦公室電子郵件沒有停過，除各部門例行傳來的報告之外，剩下的都是投訴職場霸凌案，從公部門電子郵件信箱到粉專留言都有，令她看了很難過。

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