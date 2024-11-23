勞動部勞發署北分署公務員輕生案震驚社會，遭控涉職場霸凌的分署長謝宜容昨（22日）終於出面道歉。謝宜容日前委由律師吳俊達發出聲明，駁斥外界對她的各項指控，強調管理方式並非同仁身故的直接原因。聲明曝光後吳俊達也遭起底攻擊，他昨深夜在臉書吐露心聲，形容這次遇上超級颱風。

吳俊達在臉書發文表示，連續3天都超忙，一堆電話沒回沒接，「讓那些想罵我的不明來電失望了，真是抱歉。」他說記者朋友們的來電，他也沒接沒回，真是抱歉，因為這次遇上超級颱風，必須步步為營。

吳俊達說，近日整天開滿4個會，處理一堆大小案件細節，除了謝宜容的案件，還是有很多信任他的當事人及案件需要好好照顧。「不分案件大小，媒體矚目與否，我向來都是採取一致高度的辦案品質要求。」

吳俊達表示，還是感謝律師界許多支持他的好朋友們，許多舊雨新知客戶們的打氣鼓勵，還有他堅定的事務所工作夥伴們，在每一次風風雨雨的時刻，始終選擇堅定相信他的判斷、堅定支持他的決定，相信在每一次爭議案件中看見的「公共利益」及「律師執業理念」。

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