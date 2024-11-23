據稱北韓部隊現身俄羅斯的畫面

南韓國家安保室長申源湜22日在SBS電視臺時事節目中，被問及「北韓派兵援俄所獲回報」的提問時說，莫斯科為了幫助北韓加強較脆弱的平壤防空安全網，提供了相關裝備和防空飛彈等武器。

綜合外電22日報導，申源湜說，俄羅斯從去年開始就宣稱，將提供北韓衛星相關技術支援。而平壤今年5月27日發射軍事衛星失敗後，各種軍事技術從俄羅斯輸入北韓。他還透露，莫斯科似乎提供了平壤不少經援。

北韓已向俄羅斯增援170毫米口徑自走砲，以及240毫米口徑火箭砲等遠程火砲。有專家據此推測，北韓可能會增派砲兵赴俄。而申源湜針對這點回應，不排除這可能，但暫時沒有相關跡象。要是北韓派遠端火砲編制的所有兵力，那規模最多可達4000多人。

北韓援俄飛彈內有美國電路元件

雖然具體的防空系統類型尚未披露，但首爾智庫韓國防衛網絡（Korea Defense Network）專家李日宇（Lee Illwoo）說，俄羅斯提供的最可能是S-400 地對空飛彈系統。這款防空系統 的最大射程可達250英里（約402公里），能對付低端彈道飛彈目標，還有戰機和巡弋飛彈等。

它結合了遠程地對空導彈、發射器、地面雷達系統和其他組件，是目前最先進的防空系統之一。俄羅斯除了在烏克蘭戰爭中廣泛使用外，也將它出口到阿爾及利亞、白俄羅斯、中國、印度和土耳其。