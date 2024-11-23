台中市警局一分局繼中派出所上周四（14日）下午，有一名妙齡女子焦急向員警稱表示，她獨自從北部南下到台中旅遊，但是剛買的手機卻不見了，希望員警能夠幫忙。員警馬美莊獲報後，積極調閱監視器，最後順利尋獲女子的手機，女子也非常感謝員警的協助。

據了解，當天下午陳女焦急走進派出所，她指出，新購買的手機不見了。當初花了2萬多元分期付款購買，才剛繳完一期而已。這幾天獨自來台中旅行，只記得最後是將手機放在行李箱上的黑色袋子裡，再次注意到時，黑色袋子已不翼而飛。

員警馬美莊得知狀況後，立即調閱監視器畫面，經過一段抽絲剝繭後，終於在中區台灣大道一段與綠川東街口旁，發現了陳女的遺失物，陳女得知員警尋獲時，當場雀躍不已，感謝之情表露無遺。

第一警分局提醒，民眾外出遊玩時務必注意自己隨身的財物，呼籲若不慎遺失物品，除可撥打110報警協尋，亦可至內政部警政署「拾得遺失物管理系統」，查詢自己的遺失物是否已被熱心民眾送交警察單位。