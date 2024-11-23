北市一名年約30歲的許姓男子，2022年間凌晨在東區茶街餐廳對面人行道酒醉坐臥，而高姓計程車駕駛見狀，不顧對方揮手示意不願搭車，強拉上車並跳錶漫無目的搭載許男遊走，直到許男轉醒拒絕付車資並報警處理。台北地檢署調查後，日前依剝奪他人行動自由罪起訴高男。

此外，許男身上財物遺失，控告高男涉竊盜罪，但檢方認為尚乏充分證據證明高男竊取財物，徒以許男片面指述內容，實難遽入高男於罪，因此給予不起訴處分。

檢方調查，高姓男子有妨害性自主前科，經判決4年有期徒刑確定，於2021年3月5日縮刑期滿執行完畢出監。豈料，他竟不知悔改，在2022年清晨，駕駛計程車經過東區茶街餐廳，見許姓男子酒醉坐臥對面人行道，認為有賺取車資機會，不顧許男已揮手明示不願搭車，仍於4點15分許趁許男酒醉無力抵抗之際，徒手強拉許男起身並將其送入車輛後座，當即開始跳錶計時暨漫無目的搭載許男遊走。

檢方查出，高男駕車直到許男於4點20分許醒轉，察覺身處陌生車輛，遂出口質問高男並於仁愛路前自己開啟車門離去。高男見狀上前索討車資，但遭許男拒絕而未果，旋駕車離去，許男趕緊報警處理。

檢方認為，高男明知許男無意離開原地，仍強拉他上車，藉由其獨立掌控的車輛箝制許男行動自由，復恣意將許男載往遠處，如非即時醒轉，稍晚身處何方猶未可知，堪任許男確已落入高男實力支配下而喪失行動自由，且此情不因許男斯時酒醉昏沈而有異。

檢方認為，高男所為涉犯剝奪他人行動自由罪嫌，且他另案執行完畢後五年內再故意犯有期徒刑以上之罪，為累犯，請法院依刑法規定並參酌司法院釋字775號解釋意旨，裁量加重最低本刑。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。

★未經判決確定，應推定為無罪。