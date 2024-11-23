1隻受傷無力行走的鴨子上演脫逃記，在花蓮某快車道被海巡署東部分署陳姿廷、張佑瑞發現，因找不到失主只能帶回台東安置。2人與3名同事歷時3天，奔波150公里、打了數十通電話，終於替牠找到安身立命的家，海巡署東部分署李佾純說，這隻鴨子很有福氣，取名為「阿福」。

海巡署東部分署招募員陳姿廷和書記張佑瑞20日深夜在花蓮縣瑞穗大橋快車道上發現1隻受傷的動物，起初誤以為是鵝，經確認是鴨子，因牠受傷無法自行走路，眾人擔心牠再遭車輛或動物攻擊，又遲遲等不到失主，只能用保溫袋將牠帶回台東。

鴨子快車道求生！海巡跨縣市接力救援 「阿福」落淚了

「阿福」日前成功脫逃，避免淪為人類的冬令進補食材。（蔡旻妤攝）

海巡署東部分署李佾純（右）親手將阿福託給原生植物園人員（左）照顧。（蔡旻妤攝）

海巡署東部分署李佾純（左）向原生植物園人員（右）確認阿福未來生活場域。（蔡旻妤攝）

「生死有命，晚上沒醫生了，你若努力撐到明天，我們就帶你去看醫生。」因台東夜間無寵物急診，陳姿廷、張佑瑞與同事林明慧、李佾純、饒景皓見牠模樣呆萌可愛，查看傷勢推測牠可能從貨車掉落，或因閃避野生動物而受傷，卻因禍得福免於成為桌上佳餚，取名為「阿福」，阿福聽聞後也感動落下眼淚。

21日一早眾人迫不及待到辦公室，確認阿福生命跡象穩定，只是身體不斷顫抖，便嘗試餵食水和飼料，而人事室主任吳柏廷及分署長蔡茂埕欣然同意安置阿福，甚至指示「要對阿福多加關照」。大家齊心尋找動物醫院，因市區無特殊寵物醫師，最後只能求救鳥禽用品店，以動物用藥為阿福傷勢消毒消炎。

李佾純22日自行請假與同事分頭聯繫尋找收養處所，前往海山寺了解後因生態池已填平無法收養，聯絡台東原生植物應用園區確認可以收養，得知阿福未來可在初鹿原生植物應用園區休養度過餘生，李佾純開心對著阿福說，「阿福要乖喔，這裡的哥哥姐姐會照顧你，過陣子我再來看你。」

眾人耗費40小時，縱貫花蓮、台東兩縣150公里，終於為阿福找到可以安身立命的家。李佾純說，大家都不是茹素者，但既然撿到一條活生生的生命，「阿福有心脫離薑母鴨的行列，我們就想辦法讓牠好好活下去，未來也會不定時來看阿福。」