湖人「小皇帝」詹姆斯這下子可能在場外面臨將被起訴的危機了！根據《ClutchPoints》23日報導，一名叫做羅伯葛雷波的美國編劇，正在針對詹姆斯的電影公司SpringHill與Netflix提出訴訟，因為葛雷波指控他們盜用自己劇本的創意，作為今年9月上線的電影「Rez Ball」基礎。
「Rez Ball」這部電影描述一支擁有美洲原住民血統的高中籃球隊，突然面臨前所未有的挑戰過程，葛雷波卻在訴訟當中指出，他把自己一部電影劇本「The Gift of the Game」跟SpringHill與Netflix分享，且認為他們盜用了自己創意，兩部作品內容情節、人物與對話有很大雷同。
不過截至目前為止，詹姆斯本人、SpringHill與Netflix都沒有針對這次指控做出任何回應，接下來這場訟訴將會如何發展，恐怕要等到真正開庭或上法院才見分曉了。
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