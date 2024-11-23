LeBron James is being sued.



Screenwriter Rob Grabow is filing a lawsuit against LeBron’s film company, SpringHill, as well as Netflix and others.



The lawsuit states that they stole Grabow’s idea from his script as the base of the movie “Rez Ball.”



Netflix’s “Rez Ball” film -… pic.twitter.com/HozRH27Ifq — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 22, 2024

湖人「小皇帝」詹姆斯這下子可能在場外面臨將被起訴的危機了！根據《ClutchPoints》23日報導，一名叫做羅伯葛雷波的美國編劇，正在針對詹姆斯的電影公司SpringHill與Netflix提出訴訟，因為葛雷波指控他們盜用自己劇本的創意，作為今年9月上線的電影「Rez Ball」基礎。

「Rez Ball」這部電影描述一支擁有美洲原住民血統的高中籃球隊，突然面臨前所未有的挑戰過程，葛雷波卻在訴訟當中指出，他把自己一部電影劇本「The Gift of the Game」跟SpringHill與Netflix分享，且認為他們盜用了自己創意，兩部作品內容情節、人物與對話有很大雷同。

不過截至目前為止，詹姆斯本人、SpringHill與Netflix都沒有針對這次指控做出任何回應，接下來這場訟訴將會如何發展，恐怕要等到真正開庭或上法院才見分曉了。