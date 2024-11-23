總統賴清德。（中時資料照，姚志平攝）

勞動部勞發署北分署一名吳姓公務員疑遭前北分署長謝宜容霸凌而輕生，引發政治風暴。民進黨立委林淑芬爆料，謝宜容如此囂張跋扈，前勞動部長許銘春、勞發署長蔡孟良、勞動部次長許傳盛是她的靠山。許銘春發出聲明否認此事。媒體人吳子嘉認為，總統賴清德若先把許銘春開除黨籍，民調還可以頂得住，否則民調一定崩盤。

吳子嘉22日在《關鍵時刻》節目中表示，一個年輕朋友疑遭前北分署長謝宜容霸凌而輕生，捅破了窗戶紙，這才是大條的事情。

吳子嘉接著表示，林淑芬講的每一句話，都叫做貪污治罪條例，而且都劍指許銘春。這是火燒罟寮，事情大條了，林淑芬硬梆梆的血滴子丟出來了。

吳子嘉認為，賴清德的時間不夠了，若要等到檢調弄完，是4個月以後的事，他的民調恐怕已經崩盤了。現在賴清德在民調崩盤之前，可以先黨紀處理，因為林淑芬已經出來檢舉，就把許銘春開除黨籍，這種情況，賴清德的民調還可以頂得住，否則民調一定崩盤。

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