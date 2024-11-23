「直播天后」丟丟妹（李明珊）以流利台語、大尺度穿搭直播賣海鮮走紅。她去年3月正式離婚後，在今年2月認愛大6歲的髮型師男友Tommy，小倆口感情談得穩定，不過Tommy昨（22日）突曬出丟丟妹穿白紗影片，她對鏡頭說：「我今天要結婚啊」，男方還直呼很緊張，也讓外界好奇，小倆口是否好事近了。

在Tommy的IG限時動態中，丟丟妹身穿平口白紗、頂包頭現身，Tommy伸手問「妳願意嗎」，丟丟妹被逗得笑到合不攏嘴，下秒卻說：「白癡喔！要嫁別人」。丟丟妹接著繫上頭紗，Tommy忍不住誇獎很漂亮，她則秒回「我今天要結婚啊！」Tommy幽默回：「妳知道我很緊張嗎？我當伴郎很緊張」，讓丟丟妹苦笑：「關你什麼事啊」，兩人在鏡頭前鬥嘴相當甜蜜。

丟丟妹是為拍片穿白紗。（圖／legend.tommy127 Intagram）

而當丟丟妹完成造型，準備要搭車時，Tommy繼續開玩笑：「我們經濟拮据阿，我們就這樣簡單的，也沒有禮車就這樣啊好不好」，丟丟妹當下的表情是哭笑不得，直到抵達目的地，她才鬆口披婚紗的真相：「我要去拍片啦」。

Tommy事後也曬出丟丟妹拍片的花絮，兩人還在街頭擺拍，吸引網友直呼：「嚇一跳，以為要結婚了」，還有人說：「剛吵完架就拍了是吧，2人臉都超臭的。」Tommy則親自現身回覆：「被發現了」。