台南昨晚至今晨連15震，其中最大一起地震發生在昨晚8點40分規模5.4，震央位於佳里區，台南最大震度達5弱，民眾全嚇壞。地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋示警，近期台南群震不斷，昨晚的情況不尋常，看起來是一個接一個發生，南台灣民眾最近要特別留意，不排除發生更大的地震。

郭鎧紋表示，這幾天台南的地震震央主要集中在麻豆區，昨晚6點45分就有規模4.5地震，晚上8點多麻豆旁邊的佳里又發生地震，最大規模達5.4，後續又有多起規模3到4的地震。

郭鎧紋直言，這樣的地震頻率異常頻繁，昨天看起來是一個接一個發生，南部民眾要特別留意。

郭鎧紋提到，昨天在台南佳里的地震，和前幾天麻豆幾起地震是同樣的群震，詳細狀況仍待分析統整，提醒民眾近期小心餘震，甚至可能出現更大的地震。

中央氣象署地震測報中心技正林祖慰指出，昨晚地震是菲律賓海板塊跟歐亞板塊擠壓後，能量往西到台灣西邊，在脆弱地方破裂造成地震活動，未來3天不排除發生規模4.5以上餘震。