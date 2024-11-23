宜蘭縣五結鄉五結中路三段今天（23日）凌晨，發生一起聯結車與小客車車禍，造成自小客車上有5人受傷，其中3人到院前無生命徵象，經搶救仍傷重宣告不治。

據了解，車禍發生在今天清晨2時52分，有民眾報案指稱，五結鄉五結中路三段發生嚴重車禍，消防局獲報後派遣羅東、五結、廣興分隊前往救援，現場是聯結車與小客車車禍，受傷的5人均為小客車上人員。

宜蘭縣消防局派遣五結等分隊，出動破壞器材等機具前往現場搶救。（宜蘭縣消防局提供）

小客車內共計3男2女，其中年約50歲的男性駕駛、後座1男1女乘客到院前已無生命徵象，經送醫後宣告不治，車禍發生原因由警方調查釐清。