人氣千層蛋糕「Lady M」近日宣布，遠百竹北店將於12月8日服務後暫停營業，讓不少忠實粉絲不捨，但也有人認為，這種精品蛋糕店就算CP值不高，在台北市信義區、東區及新北市板橋等地都有分店，而新竹房價明明超高，卻養不起較為奢侈的甜品店，酸新竹人窮得只剩房子，引起討論。

一名網友昨（22）日在PTT房屋板表示，跟同事聊天偶然得知竹北遠百的Lady M即將歇業，但他認為就算再怎麼不喜歡吃甜點，如台北市信義區、東區及新北市板橋等指標區域都有Lady M分店，「竹北明明滿是有錢人，結果卻養不起這種微奢侈的指標甜點店，究竟是出了什麼問題才會讓新竹人窮得只剩下房子，餐飲業一間一間撐不下去？」

不少人看完後紛紛提出問題，說「竹北遠百不太好停車，有點懶得去」、「大家都說工程師之都很盤，但事實證明這種CP值不算高的店沒辦法在這邊生存」、「其他人感想我不知道，但我覺得有點太甜」、「這邊都竹科仔，平日根本沒人，一周就靠五六日，店家要怎麼生存」。

也有人認為，新竹房價衝高後，連帶租金跟著飆漲，領基本薪資的打工仔難以在新竹租房工作，才是導致餐飲業頻頻碰壁的問題，「問就是房租太貴、薪水太低請不到人」、「不是Lady M的問題，房租1萬起跳，物價又跟台北一樣，端盤子打工仔是要怎麼在新竹過生活」。