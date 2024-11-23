大陸女星趙露思在以多部戲劇作品爆紅之後，躍升「95後小花」代表之一。近期主演的古裝新劇《珠簾玉幕》在開播後就掀起一波話題。而寵粉出名的她，在大結局前夕，於微博上發出人民幣4萬9995元（約台幣22萬7827元）的紅包給粉絲領取。

趙露思所主演的《珠簾玉幕》於22日迎來大結局，因此她特地透過社群發出紅包給粉絲，讓粉絲每人領取人民幣15元（約台幣68元）的超前點播費，搶先看最後一集。文中她則開玩笑寫道：「有錢就是任性！我往紅包裡塞了現金大獎，能不能搶到就要看你們對我是不是死心塌地啦！」。

趙露思於微博上發出人民幣4萬9995元（約台幣22萬7827元）的紅包給粉絲領取。（圖／翻攝自趙露思微博）

寵粉行徑讓粉絲相當感動，紛紛留言「露思你最好了，要天天開心喔，珠簾玉幕很好看，粉絲很愛你」、「趙露思你寵粉第一人」、「搶到啦！老婆你太大方了！」不過因為名額有限加上未限制僅粉絲領取，導致不少人沒搶到「寶寶你太好了，下次發紅包，記得設定僅限可露麗（趙露思粉絲名）參加」、「雖然沒搶到，身為可露麗，露思你無時無刻想著粉絲，真的很開心！」

趙露思主演的古裝新劇《珠簾玉幕》在開播後就掀起一波話題。（圖／翻攝自微博）

其實趙露思相當寵愛粉絲，先前出席活動時，一名粉絲分享自己活動上遇到趙露思的影片，在呼喊了幾聲趙露思的名字後，對方不僅親切地揮手打招呼，更問了一句「你老公呢？」可見她記得這位粉絲，讓原PO十分感動，直呼「我要一輩子一輩子喜歡趙露思」。