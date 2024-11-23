澎湃新聞23日報導，大陸又有多個省分擬發行再融資專項債券置換存量隱性債務。據相關文件顯示，河北、四川、雲南、江蘇、湖南都擬將於11月29日發行相關再融資專項債或再融資一般債，品種均為記帳式固定利率附息債。11月12日以來，大陸全國已有16地披露擬發行再融資專項債務置換存量隱性債務。

河北省22日在中國債券資訊網披露的文件顯示，其擬發行281億元（人民幣，下同）再融資專項債券置換存量隱性債務，債券期限為30年期。

同日，四川省在中國債券資訊網披露的文件顯示，其擬發行794億元再融資專項債券置換存量隱性債務，其中10年期、15年期、30年期再融資專項債券發行規模分別為260億元、260億元、274億元。

雲南省在中國債券資訊網披露的文件顯示，其擬發行555億元再融資專項債券置換存量隱性債務，其中10年期、15年期、30年期再融資專項債券發行規模分別為150億元、150億元、255億元。

江蘇省在中國債券資訊網披露的文件顯示，其擬發行1311億元再融資專項債券置換存量隱性債務，其中3年期、7年期、10年期、15年期、20年期再融資專項債券計畫發行面值分別為411億元、200億元、400億元、200億元、100億元。

湖南省在中國債券資訊網披露的文件顯示，其擬發行688億元再融資專項債券置換存量隱性債務，其中7年期、10年期、30年期再融資專項債券發行規模分別為288億元、200億元、200億元。

這是江蘇、湖南近期第二次擬發行再融資專項債務置換存量隱性債務。11月15日，江蘇省披露的文件顯示，其擬於11月22日發行1200億元再融資專項債券置換存量隱性債務；11月19日，湖南省披露的文件顯示，其擬發行600億元再融資專項債券置換存量隱性債務。

據澎湃新聞不完全統計，11月12日至今，大陸全國16個地區披露的用於置換存量隱性債務再融資專項債券總額為1兆0852.1068億元。按當前各地區擬發行或已發行額度從高到低排列，江蘇擬發行或已發行額度突破2000億元，為2511億元；湖南、貴州省突破1000億元，分別為1288億元、1176億元；山東、四川、浙江、陝西、雲南省突破500億元，分別為983.3249億元、794億元、565億元、564億元、555億元；黑龍江、遼寧、甘肅、河南、河北省、寧波市、青島市、大連市分別為484億元、467億元、370.6129億元、318.169億元、281億元、249億元、142億元、104億元。

1月8日下午，大陸十四屆全國人大常委會批准增加6兆元地方政府債務限額置換存量隱性債務。新增債務限額全部安排為專項債務限額，一次報批，分三年實施。11月9日，大陸財政部將6兆元債務限額下達各地，指導督促地方抓緊履行法定程式，穩妥做好發行工作，妥善安排債券資金。

東方金誠研究發展部執行總監馮琳分析，按照增加的6兆限額分三年實施的計畫，今年用於置換存量隱性債務的再融資專項債發行量應在2兆。