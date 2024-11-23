第3屆世界12強棒球賽23日進行複賽最終日賽程，中華隊晚上迎接地主日本隊，推出林昱珉先發，日本則是早川隆久應戰，他認為，台灣打擊能力非常好，必須警戒中心棒次，尤其是昨天對美之戰有開轟的潘傑楷。

日本隊昨天靠著牧秀悟滿貫炮逆轉戰局，以9比6氣走委內瑞拉，複賽2勝0敗位居榜首。今天碰上中華隊，除了要延續國際賽連勝氣勢外，捍衛主場力拚晉級冠軍戰。

早川隆久提到，昨天有特別看中華隊與美國隊的比賽，特別注意中華隊左打者，「印象滿有力量的，但面對這方面的打者，我也會積極進攻。」他認為，中華隊換投節奏很明快，打者打擊能力非常好，「我有看到很多打擊率高的打者，這部分要特別注意。」

被問到需要特別警戒的台灣打者？早川隆久說：「中心棒次3、4、5棒，還有開轟的35號（潘傑楷），會特別注意他。」而預賽在台灣舉行時，樂天金鷲隊友宋家豪特別送上台灣美食給日本隊，盡地主之誼。

早川隆久表示，收到宋家豪的禮物很開心，感覺他對台灣和日本的情感都很深，平常他在樂天隊內就是氣氛製造者，「不是指吵鬧的那種，是能夠緩和大家的角色，宋君真的很溫柔的性格，選手都很喜歡他。」