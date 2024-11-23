勞動力發展署北分署公務員輕生案延燒，分署長謝宜容涉職場霸凌，扯出民進黨官官相護醜態，此案也讓今年5月才卸任勞動部長的許銘春備受批評。雖許銘春21日出面受訪強調，對職場霸凌絕對零容忍，昨（22日）深夜發聲明稿二度致歉，強調沒切割謝宜容，但也否認外界指控。只是風波仍未平息，高雄青年聯盟發布聲明列出5大理由，認為許銘春不但失職，更是失格，已不適合再競選高雄市長，嚴正要求即刻退選高雄市長。

許銘春昨聲明指出，對於外界批評與指責都願意承擔，這是曾任勞動部長的她所該負起的政治責任，做為一個高雄市長參選人更是無法迴避，但認為所有政治人物都不該模糊焦點、扭曲事實。

高雄青年聯盟則是指出，為使社會大眾更清楚許銘春的不適任，也列出5大理由，包含第一，昏庸無能，當了6年、史上最久的勞動部長，對謝宜容霸凌公務員一事卻完全不知情，代表的領導嚴重失能；第二，昧於事實，許銘春曾說，與謝宜容的升遷沒有任何關係，是署長的意思，但大家都知道，堂堂「分署長」絕對不是「署長」就可以決定的，絕對而需要由更高層的長官決定。再說，署長蔡孟良、分署長都是許銘春核心部署，這樣一條鞭的權力指揮關係，許銘春責無旁貸；第三，不正當收禮。

高雄青年聯盟調列出第四點理由為，拒不負責；第五為敗壞政府體制，連民進黨立委都出面說，許銘春時常會帶謝宜容出去外面吃喝玩樂，這是眾所皆知的事情。因此該聯盟說，基於高雄市民的未來，必須堅決反對許銘春參選高雄市長，望所有高雄青年以及整體社會正視此問題。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。