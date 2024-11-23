大陸央視報導，大陸中央氣象台23日6時發布寒流藍色預警：受寒流影響，預計23日08時至28日08時，大陸大部地區氣溫將先後下降6℃～10℃，其中，西北地方東部、華北北部、內蒙古及東北等地部分地區降溫12℃～14℃，局地16℃以上。28日前後，最低氣溫0℃線將南壓至長江中下游一帶。

預計，11月23日08時至11月25日08時，新疆東部和南部、內蒙古西部和中部、青海、甘肅、寧夏、陝西西部、山西西北部等地將先後降溫6℃～10℃，其中，甘肅西部、青海北部等地部分地區降溫可達12℃以上。

氣象分析師胡嘯稱，從23日開始，大陸將經歷下半年第一股寒流歷程，這股寒流影響範圍廣、體感變化大、雨雪強度強。

這次寒流的第一個特點是降溫幅度明顯，中東部很多地區在它影響之下，降溫幅度在6℃到10℃，局地甚至在12℃以上，長江沿線有可能會跌破冰點。風寒效應明顯，需及時更換厚裝，長江以北地區需要翻出棉服甚至是羽絨服。

第二個特點是會有大範圍的雨雪天氣，北方大範圍降雪，局地將遇大暴雪，需要做好防範。