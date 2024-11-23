高雄市一名母親將年僅9歲的女兒小涵（化名）拉進廁所，並強逼小涵聞她使用過的衛生棉，還強拉小涵的手觸摸外痔，荒唐行為讓丈夫忍無可忍，於是帶著小涵向妻子提告，並求償500萬元。案經法院審理，最終該母親的行為遭判賠4萬元，全案可上訴。

根據判決，這起事件發生於2021年3月間，高雄市左營區一位媽媽正值生理期，上完廁所後突然將9歲的小涵拉進去，不顧小涵拒絕掙扎，強迫她聞使用過沾滿血的衛生棉，1次還不夠，她壓著小涵的頭部讓她嗅聞2次。不僅如此，該名母親還用力拉小涵的手，觸摸自己長在肛門的外痔2次。

丈夫見到妻子的變態行徑嚇傻，帶著小涵提告，並向妻子討自己與女兒小涵各250萬元賠償金。

案經橋頭地方法院審理，被告身為母親，明知小涵案發時是年僅9歲的兒童，缺乏足夠反抗的能力，更明知其強暴行為可能對兒童產生身心上長期負面影響，仍於小涵明確拒絕之下，執意4次強暴行為，為常人難以忍受，已造成小涵產生負面情緒；法院認為，丈夫請求各250萬元精神慰撫金尚屬過高，應以4次強制行為各1萬元，最終該名母親遭判賠償新台幣4萬元。可上訴。

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