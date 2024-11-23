65歲尤姓婦人與蕭姓前夫長期感情不睦，經常發生衝突，兩人因家暴協議離婚後，蕭男要把尤女趕出家門，前（2022）年3月9日下午尤女趁蕭男睡午覺時，拿整瓶滾燙的熱水潑向蕭男，蕭男被燙得痛到驚醒後，脫了褲子裸露下體逃出，向住附近的里長求救，送醫後蕭男全身有49％的三度燒燙傷一度命危，搶救了3個月才脫離險境，高雄地方法院依重傷害罪判尤女5年2月徒刑。

判決指出，蕭男和尤女結婚多年，但兩人感情不睦，2021年9月，兩人發生家暴衝突後，蕭男向法院聲請家暴保護令獲准，並隨即與尤女協議同意離婚，雙方在協調過程中，蕭男還要把尤女趕出家門，但兩人還同住在一起，仍然衝突不斷。

前年3月9日下午4點，兩人又發生口角，蕭男吵完後就跑回房間睡覺，尤女竟趁蕭男熟睡時，竟拿著電熱水瓶，將整瓶滾燙的熱水朝蕭男身上潑下去，蕭男被燙得痛得驚醒，趕緊脫掉沾滿熱水的褲子，裸露下體就衝出門，跑去附近的里長辦公室找里長求救。

里長隨即打119求助叫救護車並報警處理，蕭男送醫時，全身有40至49％的三度燒燙傷，甚至出現急性呼吸衰竭、急性腎衰竭等傷害，在醫院救治3個月後，幸運的從鬼門關撿回一命。

尤女從偵查到審理都否認犯行，辯稱是蕭男自己倒水時沒注意，燙傷他自己，她聽到熱水瓶破裂倒下的聲音，趕過去看到蕭男已被熱水燙到，但檢方根據蕭男的供詞，加上里長、員警調查的職務報告等相關事證，不採信尤女說詞，依殺人未遂罪起訴尤女。

法官審理後認為，尤女的不滿起因於她與蕭男互控外遇的感情糾紛，且蕭男要求她搬離住處，雖有怨懟、教訓蕭男之意，但應尚無置蕭男於死之決心，主觀上並無殺害蕭男的犯意，改依重傷害罪判尤女5年2月徒刑，全案可上訴。

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★未經判決確定，應推定為無罪。