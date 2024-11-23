勞動部勞動力發展署北分署分署長謝宜容，因涉及職場霸凌造成員工輕生，引發各界關注。國民黨立委羅智強提及過去擔任基層公務員的經歷，強調謝宜容這種案子有越來越嚴重趨勢，這是用人文化的問題，民進黨執政後，有些人的官位能穩到逼死人。

羅智強昨（22）日在政論節目《少康戰情室》中指出，他過去曾當過基層公務員，因此看到此次事件非常難過；他透露，過去單位再怎麼忙，主官管的態度也是非常客氣，但近幾年有更嚴重趨勢，因為長官是被寵出來的，這是用人文化的問題。

羅智強進一步說道，民進黨執政後，有些人的官位能穩穩做到逼死人為止，因用人文化有差別，才會出現謝宜容這麼離譜案子，如今已荒腔走板。

羅智強強調，勞動部第一版報告讓許多人看了都火大，句句都是在幫謝宜容開脫；羅強調，官官相護的文化造就今天的悲劇產生，民進黨若不能痛定思痛，檢討愛將文化、仗勢欺人的文化，這類的悲劇不會停下來。

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