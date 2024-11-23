勞動部勞發署北分署公務員輕生案，引爆全台民眾對職場高壓、職場霸凌的怒火，然而揭發此事件的吹哨者日前卻一度關閉社群帳號，並透露機關內持續在查到底是誰洩密，為了避免傷及無辜，只好先將帳號關閉一段時間。

39歲吳姓公務員4日上午被同事發現於新莊的聯合辦公大樓辦公室內輕生，因相關案情遲遲不見後續，一名吹哨者開啟社群軟體帳號，並在6日晚間開始發文，控訴死者生前遭嚴重職場霸凌，事情鬧大後勞動部才在8日宣布將組成調查小組。

勞動部調查期間，吹哨者持續在網路PO文，但卻在17日凌晨發完文後將帳號關閉，直到勞動部長何佩珊、次長許傳盛19日召開記者會公布調查結果，鞠躬向社會大眾道歉後，吹哨者才在20日凌晨重啟帳號。

吹哨者爆料，至20日為止，新莊辦公大樓仍持續在追查是誰洩密，為了避免傷及無辜，前段時間才會被迫將帳號關閉，並稱「原本期待寫到最後，長官能夠向同事道歉，結果沒有，等到的是最大長官們的鞠躬，大家矚目的直播記者會，看完莫名悲痛，不想說出不好聽的話，冒著被查獲的風險，於是我又開啟帳號」。

此案後續發展，何佩珊已在22日請辭獲准，分署長謝宜容拍攝影片向輕生同仁、家屬、社會大眾致歉，總統賴清德也二度道歉，稱政府將以身作則，積極檢討各部會案件，迅速查辦，避免再度發生憾事。

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