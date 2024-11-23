佛羅里達州前眾議員蓋茨（Matt Gaetz）因醜聞纏身，周四退出司法部長提名後，周五坦言，他明年將不會重返國會。

CNN報導，蓋茨決定退出提名程序後，兩黨國會高層都在緊急商討，蓋茨是否可以在今年秋季成功連任後，於明年重返眾議院。然而，蓋茨卻說，自己無意加入第119屆國會。

蓋茨2016年首次當選眾議員。本月稍早在川普提名他出任司法部長後，他辭去了眾議院職務，而這發生在眾議院道德委員會準備公佈對他的調查報告之前。相關調查涉及與未成年少女援交，還有開毒趴等不當行為的指控。

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）周五確定了特別選舉的日期，以填補蓋茨代表第一選區的席位。初選將於1月28日舉行，而大選則將於4月1日舉行。

蓋茨曾參與多次政權過渡，並提供建議。他表示，將繼續參與下一屆川普政府的團隊組建工作。

對於川普提名的新司法部長人選「金髮美魔女」邦迪（Pam Bondi），蓋茨說，「我的好朋友邦迪將成為出色的司法部長，她擁有精湛的法律專業知識，痛恨罪犯，是一位聰明的法律專家，也是我的佛羅里達同鄉。」

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