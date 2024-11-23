一名林姓男子躲進國道5號石碇服務區女生廁所，涉持手機伸至隔壁間偷拍如廁的女子，幸好對方見到手機，立即發覺偷拍大叫喝斥，林男奪門而出開車逃逸，而國道警察第九大隊獲報後，依車牌循線追捕林男到案，台北地檢署調查後，日前依妨害性隱私罪將他起訴。

檢方調查，林男今（2024）年3月間開車到石碇服務區，因中性打扮且長相斯文下車後走進女廁，沒有引起異樣眼光，但他竟持手機從門縫下伸入隔壁偷拍女子如廁，女子當場看到手機立即出聲喝斥色狼，林男緊抓手機逃出女廁，奔跑回到車上開車逃逸。

被害女子報案提告，國道公路警察局第九公隊獲報後，調閱監視器追查林男車牌循線追緝。據了解，林男遭查扣手機後坦承犯行，並供稱自己是因為「生活壓力太大」才會做出此事。檢方認定，林男涉犯刑法妨害性隱私罪依法提起公訴。

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根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

★未經判決確定，應推定為無罪。