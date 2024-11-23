下周時來運轉，有些人就要逆風翻盤，《搜狐網》分享3星座下周迎來好運，度過低潮期，而關鍵就是抓住一切上升的機會，做有把握的事情，無論事業發展還是財運收穫，都會有不錯的表現。

▌天蠍座

下周將是天蠍翻身逆襲的開始，不管事業發展還是財運走勢，都會有極佳的轉機，一直以來努力打拚，身邊貴人都看在眼裡，也願意助一臂之力，加上工作積極主動，就會有新的改變，接下來的日子，繼續保持善良之心，盡心盡力付出，收穫就在眼前，自己也會因為全心投入而變得更加喜樂。

▌巨蟹座

下周起太陽換座進入射手座，這將是巨蟹翻身逆襲的開始，保持良好做事風格，積極主動出擊，就會有新的發展時運，並且正財、橫財運收穫滿滿，但有一點要注意，最好謹言慎行，把握好時機，才能在機會到來時贏得眾人支持，順利收穫自己想要的東西和結果。

▌金牛座

不管之前經歷什麼挫折和低潮，只要把握好時機，就有逆轉勝的可能，但關鍵在於必須清楚自身的需求和目標，積極主動作為，選擇擅長且有把握的事情來發揮，下周開始保持良好的心態，穩定自己的情緒，堅持做自己認定的事情，就能越來越順，同時收穫屬於自己的財富。

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