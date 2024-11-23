勞動力發展署北分署公務員輕生案延燒，分署長謝宜容涉職場霸凌，扯出民進黨官官相護醜態。綠委林淑芬22日指出，謝宜容官箋敗壞就是前勞動部長許銘春等人寵出來的，謝宜容為許銘春買很多禮品，還違反相關規定。對此，資深社會記者林裕豐表示，謝宜容想當分署長一定有許銘春給她參加文官訓的資格，許沒辦法切割，而謝宜容被指控挪用就業安定基金送禮，恐涉犯《貪污治罪條例》。

對此，林裕豐昨在政論節目《關鍵時刻》表示，許銘春先前說沒有拔擢、升任謝宜容，但想切割很困難，因為謝宜容是從9職等跳到11職等，必須要受文官訓，只有許銘春能給謝參加文官訓的資格，所以謝能跳過組長、副分署長去當分署長是許銘春給的「天大恩惠」，可能謝宜容是把分署資源回報給恩人。

對於立委黃國昌加碼指控，謝宜容疑似挪用促進銀髮就業計畫、就業保險基金和就業安定基金等預算送禮，林裕豐直言，根本是把國庫通私庫，沒有編列公關預算還撥用其他預算送禮，就是違反《貪污治罪條例》，林淑芬輕描淡寫一句話，殺傷力十足。

而新北檢21日分他字案調查，隔日指揮調查局前往勞動部調閱相關資料，林裕豐說，公務人員玩不贏檢調，如果檢調要用瀆職去辦，就是夜市套圈圈，先套住再找資料，要是真的被查到謝宜容挪用銀髮就業計畫、就業安定基金送禮，根本沒地方逃，過去謝可能靠勢沒人敢講，但每一個經手的承辦手裡都有一份，可能新北檢到北分署調資料，每個人都會搶著提供，檢調下一步恐怕就是要找謝宜容去說明。