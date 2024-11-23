高雄市三民區今（23）日凌晨1時許11分左右發生一起追撞車禍。一名黃姓男子開車載著36歲董姓女友人行經九如二路與孝順街口，疑似恍神撞上前方的計程車，巨大撞擊力導致3人均受傷。警方獲報到場，黃男和董女表示自行就醫即可，而警方查身分時卻發現，董女竟是妨害自由通緝犯，當場將她逮捕。至於詳細肇事原因有待進一步釐清。

據警方調查，51歲王姓男子駕駛計程車，沿九如二路往西方向行駛，並在孝順街路口臨停，而35歲黃姓男子載著36歲董姓女子，行經至案發路口時，疑似未注意車前狀況，直接大力撞擊王男計程車，導致雙方駕駛四肢輕微擦挫傷，董女則是臉部擦挫傷，皆無生命危險。

警方獲報到場，當場對雙方施以酒測，均無酒精反應，並將小黃駕駛王男送往高醫治療，黃男和董女表示自行就醫。不過就在員警查證身分時，發現董女為高雄地檢發布的妨害自由通緝犯，當場將女子逮捕，全案移送高雄地檢署偵辦。