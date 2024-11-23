周末（23、24日）天氣大致不錯，今天桃園以北及東半部偶有零星降雨機率。下周三（27日）起將迎接入秋首波大陸冷氣團，中天新聞氣象主播戴立綱表示，美國GFS模式預報，12月3日、4日有一股更強的冷空氣，0度線壓到台北上空，恐達寒流等級。

戴立綱昨晚在YouTube頻道說明未來天氣，他根據兩套數值模式分析，歐洲中尺度模式預報，下周三冷空氣南下，0度線到達大陸浙江的位置，台灣上空冷空氣在東北季風至大陸冷氣團的強度，北部低溫降到14、15度。

戴立綱表示，下周五（29日）又有一波弱的冷空氣；接下來12月3日的冷空氣較強，北部有機會再降到14度，達冷氣團程度。

另外美國GFS模式預報，下周三0度線壓到台灣北方海面，下周三、四台北低溫約13、14度。12月3日和歐洲模式一樣有股強冷空氣，到了4日0度線更下壓到台北上空，戴立綱表示，「如果是這樣的話，那真的就是寒流。」

不過戴立綱強調，數值模式預報跟著天氣及時間不斷調整，時間拉越長，誤差值越大，應該持續觀察。