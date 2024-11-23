一名35歲男子本身患有三高疾病，由於是心血管疾病的高危險群，醫師就建議他日常飲食中可以加入菇類，具穩定血糖、降壞膽固醇的作用，特別是黑木耳這類菌類，能抑制血小板聚集，減少血管內「塞車」狀況。經飲食調整，並搭配藥物治療及運動，3個月後回診數值獲得大幅改善，體重也大降10公斤。

減重專科暨家醫科醫師楊智雯在個人粉專發文表示，該男子來診時主訴，走路時小腿越來越痛，有點像抽筋，但休息一下會緩解。當下她聽了就覺得不對勁，加上病人三高數字都不佳，血壓為160、三酸甘油酯高達5、600mg／DL（正常值小於150mg／dl），低密度膽固醇也高達190 mg／DL，糖化血色素8.5％（正常值應在4.0～5.6％），背後可能潛藏更大的健康危機。

楊智雯接著說，進一步摸了男子的足背動脈，發現脈搏很微弱，皮膚溫度也比較低，於是建議他去心臟外科檢查，結果是下肢動脈阻塞。後來接受手術放了血管內支架，否則長期阻塞缺氧，最後恐需要截肢。

楊智雯提到，男子是心血管疾病的高危險群，這次阻塞在下肢動脈，及時處理得當；但她也提醒對方，日後務必要好控制血糖，因高血糖會造成血管內皮不健康，若下次阻塞在大腦，恐怕就中風了。並建議患者日常飲食中可以加入菇類，有以下3大好處：

1、富含膳食纖維，穩定血糖：菇類的膳食纖維可以有效減少血糖的急劇波動，幫助平穩血糖，讓血管內皮得到保護，降低糖尿病患者血糖過高對血管的損害。

2、幫助降低膽固醇：菇類的膳食纖維能夠與膽汁酸結合，進而經由消化道排出體外，幫助降低體內的壞膽固醇，對於維護心血管健康很有幫助。

3、能抑制血小板聚集，避免血管「塞車」：像黑木耳這類的菌類，也是菌類家族成員，算是有名的「血管清道夫」，含有天然抗血栓的成分，能抑制血小板過度聚集，讓血液順暢流動，減少血管內「塞車」的狀況，達到預防中風和心肌梗塞的效果。

楊智雯說，後續男子也相當配合，除了飲食外，也幫他調整血糖藥物，並請其加強有氧運動。3個月後回診，飯後2小時血糖穩定在120mg／DL左右，體重降了10公斤，糖化血色素也從8.5%降到了6.0%。