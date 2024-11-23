狗仔葛斯齊日前公開立委王定宇傳「我想要妳」的曖昧截圖，被對方回應「鐵定造假」並提告，雙方隔空交火。事隔2周後，葛斯齊今（23日）早在臉書繼續公開另一張私訊截圖，曝王定宇傳訊調情「要穿怎樣來見我，拍給我看」，接著怒嗆王定宇內情不單純，「可能還很污」。

葛斯齊一早再向王定宇開戰，發文就直指：「你太太李淑吟女士已知曉之前被我公布的是你與哪位女性的對話」，怒轟王定宇無法對家庭忠誠，「怎麼可能對人民的福祉負責或對大眾有所交代？你比謝宜容還可惡、悲哀」，質疑他連道歉、假哭都沒有，「栽贓記者P圖造謠，我也將會對你提出告訴，讓法院認證你才是真的P圖欺騙大眾的人」。

葛斯齊臉書全文。（圖／葛斯齊臉書）

葛斯齊接著指控，王定宇不堪的對話紀錄已經造成一個家庭破碎，甚至有人有輕生打算，「我十分同情李淑吟女士及被你用官威命令要交出『超級相片』的女子。你的不堪檔案在台南某派出所早有留下痕跡。」同時，葛斯齊曬出對話截圖，「請你解釋一下今年7/23前後、颱風過境的傍晚17:51的這段對話是什麼意思？你當天晚上9點想做什麼？為什麼叫一名帶著小孩的女人出來見你？竟還要求要對對方『服儀檢查』，要對方先拍穿搭照給你鑑定？」

葛斯齊再度爆料王定宇傳曖昧訊息給其他女子。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）

而根據對話截圖，疑似王定宇要檢查對方穿搭，葛斯齊看了直呼不單純，「跑過社會新聞直覺，告訴我這不僅不單純可能還很污，王定宇委員你怎麼這麼不尊重女性？私下都是以這樣耍官威的口吻對別人說話嗎？」

同時他解釋，近期沉默並非被王定宇提告而嚇到，「有近兩個禮拜沒處理你的事，不是因為你嘴秋喊提告而退縮，是我也有事在忙，這件事我不會妥協，你再多的好朋友來找我都一樣。」葛斯齊強調這件事他將堅持爆料到底，還透露他因為拍攝電影走遍台南、嘉義，也剛好有時間和機會去蒐證調查。

葛斯齊在本月8日開記者會猛攻王定宇。（圖／中時資料照）

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