勞動部部長何佩珊因霸凌案延燒去職，行政院宣布由民進黨籍立委洪申翰接任，社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會（雇主協會）批評，洪申翰委員與眾多「挺移工聯盟」合作，只顧爭取外籍看護工權益，罔顧台灣失能者家庭因為「照護需求」而「不得不」聘僱外籍看護工的事實，堅持外籍看護逃跑不能零空窗，而是要最少等一個月以上。而讓家庭看護工雇主還沒有獲得照護之實前，就必須要支付外籍看護三天薪資的「入境一站式服務」，就是洪申翰推動的。

僱主協會表示，所有對重症、失能、失智家庭有助益的政策洪申翰不僅沒有不傾聽、不協助，甚至透過制度來「霸凌」有長照需求的家庭。一個公務員之死，能讓勞動部部長何佩珊下台。那造成眾多聘僱外籍看護的雇主或受照顧者的「長照悲歌」的始作俑者之一的洪申翰，雇主協會強烈質疑賴清德總統憑什麼讓不具勞動知能專業的洪申翰上台，掌管一年近260億所得的「就業安定基金」小金庫而人任其揮霍？

雇主協會堅決反對洪申翰委員接任勞動部部長。抗議洪申翰接任勞動部部長，並指出，勞動部部長應有其專業度，從事社運、環運起家的洪申翰不分區立委，專業度不足，不應空降成為部長，淪為酬庸性質的派任。

雇主協會不樂見因為偏頗的勞動部長就任，造成更多「長照悲歌」，更呼籲所有外籍看護工僱主，做好隨時革命或犧牲的準備，抗議賴總統最糟糕的內閣人事安排。