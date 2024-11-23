傳出美國星巴克有意出售中國大陸部分股權，並尋求當地策略夥伴。財信傳媒董事長謝金河認為，星巴克在大陸市場面臨瑞幸咖啡和庫迪咖啡的激烈競爭，可能正在規畫退場機制，這讓他回想起統一集團於2017年與星巴克的交易，統一取得334.5億元現金入帳，儘管當時外界並不看好，但如今印證這是一筆神交易。

謝金河在臉書發文表示，美國星巴克欲出售中國業務股權，主要受到競爭對手瑞幸咖啡與庫迪咖啡的夾擊。瑞幸咖啡一杯咖啡售價僅人民幣9.9元，而星巴克則堅持人民幣30元的價格，顯示星巴克正在考慮退場的可能性。

謝金河回顧，2017年統一集團董事長羅智先與星巴克進行了一筆神交易。統一把持有50%股權的上海星巴克賣給美國星巴克，持有20%股權的統一獲得160.43億元，持有30%股權的統一超獲得240.65億元。同時，統一向星巴克購買了50%的台灣星巴克股權，統一支付21.69億元，統一超支付32.54億元，這筆交易為統一集團帶來334.5億元的現金入帳。

2016年上海業績占全球星巴克8.8%，台灣只有1.7%，上海的單店收入28萬人民幣，台灣只有7.7萬台幣。

謝金河說，統一賣掉生蛋金鷄，換來看似醜小鴨的台灣星巴克，大家都認為統一集團的經營階層頭腦有問題。台灣多數媒體對這筆交易持悲觀態度，認為這是統一集團的利空消息。

但如今看來，台灣星巴克為統一帶來巨大的收益。去年，台灣星巴克營收達149.8億元，而統一超商自創的City Coffee也創造170億元營收，兩大品牌形成雙贏局面。台灣星巴克為統一集團帶來強勁的助力，統一股價最高上漲至92.8元，市值逼近5000億元，統一超商市值也接近3000億元。

謝金河表示，上周他在高雄演講，回程在高鐵站外帶了一杯大杯拿鐵，序號為1093，可見星巴克的外帶業務也十分興隆。

反觀上海星巴克，卻受到瑞幸咖啡與庫迪咖啡一杯人民幣9.9元的強力競爭，瑞幸咖啡一路擴張至16218家門市，去年營收達249億人民幣，成長87.3%。上海星巴克營收為31.6億美元，換算成人民幣後，已經慘輸瑞幸咖啡，這也是中國殺戮的受害者。近年來，星巴克的股價停滯不前，中國星巴克業務的瓶頸是主要原因之一。

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