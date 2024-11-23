南韓年末盛會《2024 MAMA Awards》，11月22日至23日連續兩天分別美國洛杉磯及日本舉辦。而在22日的日本場中，邀請了BLACKPINK的Rosé、火星人布魯諾（Bruno Mars）出席，讓許多粉絲相當期待兩人帶來神曲《APT.》的表演。但沒想到等到最後，舞台竟是以預錄方式呈現，Rosé和火星人只有領獎卻沒有現場表演，讓所有觀眾超傻眼。

Rosé今年與火星人布魯諾推出的合作單曲《APT.》於全球爆紅，YouTube上觀賞人次已經突破4億；因此當Rosé與布魯諾一現身就嗨爆全場，之後更榮獲「Global Sensation Award」的獎項。怎料，原本宣告兩人表演的橋段，最後舞台竟是以大螢幕播放提前錄製好的影片，並非現場的LIVE演出。

畫面內容，就像是在一個小型演唱會裡，Rosé與布魯諾換上西裝帥氣登場，並拿著麥克風熱唱搖滾版《APT.》，過程更做出招牌的「胯下頂」。儘管參與錄影的台下粉絲嗨翻，反觀真正在MAMA現場的一萬多名粉絲卻是萬分錯愕，其中就有網友在Threads上分享場內狀況，可見觀眾的反應十分冷靜，甚至可以說是一片寂靜，讓不少為此買票進場的粉絲覺得自己被騙了。

典禮結束後，瞬間在各大社群引發熱議，連在Dcard版上的討論度相當高，紛紛直呼非常傻眼，且布魯諾都已經特地飛往日本更現身典禮會場，但卻只領獎未LIVE表演，讓許多人不滿「沒想到APT的表演是預錄的，瞎到一個極點，Bruno去現場是去心酸的喔」、「特地邀請了火星人，結果只講了康撒米搭？？？」甚至直言「Mama給的錢只夠出席活動而已吧，我比較心疼為了看舞台的粉絲」。