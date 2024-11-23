【全程字幕】再度現身鞠躬道歉！ 許銘春：對社會大眾深表歉意 @ChinaTimes

勞動部公務員遭霸凌輕生案持續延燒，此案也讓今年5月才卸任勞動部長的許銘春備受批評，除了昨（22日）深夜發聲明稿二度致歉，強調沒切割分署長謝宜容，但也否認外界指控。她今（23日）上午出席活動、接受媒體聯訪時，再度強調，作為前勞動部長對往生者、社會大眾深深表達歉意，並當場鞠躬道歉。

許銘春接受媒體聯訪時，首先說昨天晚上聲明已經清楚表明立場，不再贅述，利用此機會再度強調，在這場悲劇之後，包括她之內的相關人士都應該深刻反省，接受人民檢討，不是相互攻擊跟推諉，希望讓這件事情討論能夠回歸理性，讓悲劇深刻銘記，並且想辦法不要再發生。

許銘春也再度強調，作為前勞動部長對往生者、社會大眾深深表達歉意。她隨即進行鞠躬致歉。

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