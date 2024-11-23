勞動部公務員遭霸凌輕生案持續延燒，此案也讓今年5月才卸任勞動部長的許銘春備受批評，除了昨（22日）深夜發聲明稿二度致歉，強調沒切割分署長謝宜容，但也否認外界指控。她今（23日）上午出席活動、接受媒體聯訪時，再度強調，作為前勞動部長對往生者、社會大眾深深表達歉意，並當場鞠躬道歉。
許銘春接受媒體聯訪時，首先說昨天晚上聲明已經清楚表明立場，不再贅述，利用此機會再度強調，在這場悲劇之後，包括她之內的相關人士都應該深刻反省，接受人民檢討，不是相互攻擊跟推諉，希望讓這件事情討論能夠回歸理性，讓悲劇深刻銘記，並且想辦法不要再發生。
許銘春也再度強調，作為前勞動部長對往生者、社會大眾深深表達歉意。她隨即進行鞠躬致歉。
★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。
★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。