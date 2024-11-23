交通部航港局舉辦的今年度第四次航海人員測驗於23、24兩日在新北市華夏科技大學及高雄市正修科技大學兩試區同步舉行，計有741名考生報考，今日將進行一等船副及二等管輪類別的測驗，第一節應考205人，到考人數174人，到考率84.88％。

航港局表示，歷次航海人員測驗均吸引許多海事院校航輪科系同學報考，並順利通過測驗，成為一名船員，這不僅是追逐夢想的起點，更是迎接挑戰、開啟新生活的選擇，航港局期待有更多充滿熱情活力與信心的夥伴加入航海工作的行列。

航港局特別提醒，為確保測驗期間試場的秩序，請考生避免攜帶手機進場。如必須攜帶，請將手機交由陪考人員保管，或確保手機完全關機並放置於試場前後指定位置。若測驗期間遇有感地震，考生應依監場人員指示進行掩蔽或疏散，以確保自身安全。

此外，航港局再次提醒考生，不得隨身攜帶具通訊功能之穿戴式裝置或器具，避免造成違規扣分之情事。本次測驗預計12月20日榜示，考畢試題及答案將於11月25日在交通部航港局航港單一窗口服務平臺MTNet航海人員測驗系統公布。