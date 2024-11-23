美國總統拜登（Joe Biden）周三過82歲生日，而民主黨也開始著手尋找新一代領導人，之前副總統賀錦麗（Kamala Harris）大選失利，不但重挫民主黨士氣，還引發黨內對未來沒有足夠人才的焦慮。

《衛報》報導，由於拜登在與川普的首次電視辯論中表現不佳，引發外界對他年事已高，以及心智狀況的擔憂，因此裴洛西（Nancy Pelosi）今年7月曾對拜登施壓，要求他退選。

民主黨的領導層可能也將在參議院迎來變化。民主黨參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）現年73歲，他最近領導的民主黨失去了在參院的多數優勢，而在眾議院，裴洛西的繼任者哈傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）現年54歲，在年齡相關問題上相對不容易受挑戰。然而，民主黨人目前仍將「年輕化」作為重點考慮，特別是在經歷這次大選慘敗後，如何提拔黨內新秀就成了當務之急。

一位民主黨人告訴《政治》（Politico）新聞網：「民主黨內的領導層過於老化，必須等到問題成為危機時，他們才會退位，而這是個大問題。」

民主黨內部也意識到問題所在，他們如今正考慮挑選年輕一代的州長，作為四年後總統選舉的候選人，而其中包括：51歲賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）、53歲的密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）、57歲的加州州長紐松（Gavin Newsom）、49歲的科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis），以及46歲的肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）。

民主黨在挑選新秀的計畫中，可能會有不錯的人選，其中42歲的現任交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）備受矚目。他在保守派媒體如《福斯新聞》中，為民主黨辯護的表現十分出色。

另一方面，民主黨正尋求年輕的全國委員會（DNC）主席，目前已宣布參選DNC主席的包括：51歲的明尼蘇達州民主黨主席馬丁（Ken Martin），以及61歲的馬里蘭州前州長歐麥利（Martin O’Malley）。此外，現年64歲的美國駐日本大使、前歐巴馬政府白宮幕僚長易曼紐（Rahm Emanuel），也被外界視為可能人選。