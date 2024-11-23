抹茶深受許多人喜愛，是很流行的飲品。對此，營養功能醫學專家、醫師劉博仁指出，抹茶含有多元營養素，其中所含的綠茶多酚，在預防如癌症、心血管疾病等方面表現突出。但孕婦及哺乳婦女不宜過量食用抹茶，以及貧血患者需謹慎，以免影響非血基質鐵的吸收；此外，還要注意可能會刺激胃部、或導致失眠等症狀出現。

醫師劉博仁在個人粉專發文分享，他本身很喜歡飲用抹茶，其健康效益非常多。他說，抹茶含有大量的兒茶素（catechins），特別是表兒茶素沒食子酸酯（EGCG），在對抗氧化及減少自由基損害有顯著效果。

劉博仁接著提到，抹茶所含的綠茶多酚（特別是EGCG）在預防氧化壓力相關疾病，如癌症、心血管疾病方面表現突出；還可以促進代謝與幫助體重控制，主要來自於抹茶中的咖啡因與兒茶素，有助於提高能量消耗與脂肪燃燒。

除此，劉博仁指出，抹茶中的L-茶氨酸（L-theanine）有助於提升注意力，同時減少焦慮，支持心血管健康。還有，抹茶中的多酚也能幫助降低壞膽固醇（LDL）水平，並提高好膽固醇（HDL），對心血管產生保護作用。

即便抹茶有上述諸多好處，但劉博仁提醒，孕婦及哺乳婦女不宜過量食用，因抹茶含有咖啡因，過量攝取可能影響胎兒或嬰兒健康；以及抹茶中的咖啡因與單寧酸可能刺激胃部，導致胃部不適或胃酸反流。此外，抹茶中的單寧酸會抑制非血基質鐵的吸收，因此貧血患者需謹慎。若屬於咖啡因敏感族群，飲用抹茶可能導致失眠、心悸等症狀。