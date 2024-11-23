世界12強棒球賽4強超級循環賽，中華隊今天晚間將對上日本隊，台中市長盧秀燕今天中華隊戰服參加清水國小校慶，她表示，

盧秀燕說，她今天身上穿的衣服，是中華隊致贈給她的隊服，今天要穿著戰服跑一整天的行程，為了給中華隊加油，台中市政府今晚也會在台中市府前廣場，舉辦全台最大直播派對。

盧秀燕指今天要穿中華隊隊服一整天跑行程。（李京昇攝）

盧秀燕表示，今天直播派對，市府也會準備2500個太陽餅，邀觀賽市民一起吃爆太陽餅，象徵「嗑日」挺台灣，為中華隊應援，期盼中華隊旗開得勝。