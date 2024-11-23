勞動部所屬機關發生霸凌案，導致員工輕生。事件越滾越大，先是涉案分署長謝宜容遭兩大過免職，勞動部長何佩珊也請辭下台。不分區立委洪申翰將出任勞動部長，立委缺由民進黨政策會執行長王義川遞補，結果民進黨發言人吳崢竟發言不當，喊「搶救王義川成功」，被網友痛罵白目！

公務員霸凌輕生案，勞動部長何佩珊負起政治責任，昨（22）日請辭獲准，晚間行政院發言人李慧芝證實，已敲定由洪申翰出任勞動部長，原不分區立委席次將由王義川遞補，並稱洪申翰出身民間團體，對勞動議題十分關切，行政院長卓榮泰很期待洪展現長才，貢獻己力。

民進黨發言人吳崢（圖）恭喜王義川遞補成為立委。（圖／截自吳崢Threads）

吳崢昨晚也透過Threads發文，標記洪申翰說「加油！這個時間點絕對是最硬，但也最需要你的崗位」，同時也標記王義川說「恭喜川哥！打假除怪！搶救王義川成功了」

網友看完後全炸鍋，怒罵「勞動部死人，民進黨在慶祝某人晉升立委，真好棒棒」、「犧牲一個公務員的性命才讓王義川遞補，這樣叫恭喜？可見貴黨有夠冷血」、「喪事辦成喜事⋯厲害了我的黨」、「你知道這整串遞補上來的故事後面死了一個被霸凌的公務員嗎」、「真實版踩著人民屍體上位」、「這是立意良善恭喜，勸其他網軍自重」。

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